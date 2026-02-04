هەرێم کوردستان لە ساڵ ٢٠٢٥ زیاتر لە ١٠ هەزار بیمار نوو وە شێرپەنجە توومار کەێد
شەفەق نیوز - هەولێر
ئمڕوو چوارشەممە، سامان بەرزنجی، وەزیر تەندروسی لە هەرێم کوردستان راگەیان کە لە ساڵ گوزەشتە زیاتر لە 10 هەزار توویشهاتن نوو وە شێرپەنجە لە هەرێم توومار کریاس.
بەرزنجی لە لە کۆڕبەندیگ کە لە زانکۆی سەڵاحەدین لە هەولێر لەبان تەوەر بیماری شێرپەنجە سازکریا، باس لەوە کرد کە لە ساڵ 2025، 10 هەزار و 481 تویشیهاتن نوو وە شێرپەنجە لە هەرێم کوردستان توومار کریاس.
وتیش: نزیکەی 40%ی ئەوانە کە دەسنیشانکریانە خەڵک دەیشت هەرێمن، لەو پارێزگایەیل ترەک عێراق نیشتەجیین. ئاشکرا کرد کە ئەو بیمارەیلە رووژانە تیەن ئەرا هەرێم کوردستان تا چارەسەر وەربگرن، کە تەنیا لەلایەن کەرت گشتیەو دابین کریەێد، ناوەندە پزیشکییەیل حکومەت، و موفتی وە پاڵپشتی حکومەت هەرێم لە ری سندوقیگ تایبەتەو پیشکەشی کەێد.
وەگورەی پەیمانەیل ناودەوڵەتی، لە هەر 100 هەزار کەس 191 کەس تویش شێرپەنجە تیەن، بەڵام لە هەرێم کوردستان لە هەر 100 هەزار کەس 151 کەس تویش ئی بیماری سەختە بوون.
ئامارە فەرمییەیل وەزارەت تەندروسی لە هەرێم کوردستان دەسنشان کەن کە لە ساڵ 2012 تا 2023، لە ماوەی 12 ساڵ، 81 هەزار و 62 هاووڵاتی تویش شێرپەنجە بوین، لەلییان لە سەدا 23ی ژن بوینە کە تویش شێرپەنجەی مەمگ بوین.