‏هەرێم کوردستان کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوولیگ وەفر و واران و پلەی گەرما داوەزێد

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دوو شەممە، مەزەنەکرد هەرێم کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوول نوویگ وەفر و واران.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی نیمە ئەورە، لە ناوچە سنووریەیل خوەرهەڵات و بەشیگ لە پارێزگای سلێمانی( سەنتەر شار تا ناوچە سنووریەیل) مەزەنەی وەردەوام دروسبوین تەم کرێد وە رێژەی جیاجیا تا دیروەخت شەو".

‏دیاریکرد ، لە ئەنجام هاتن شەپوول ترەک وەفر و واران لە دەریای چەرمگ ناوڕاس کاریگەری ئیوارە رەسێدە هەرێم، سەرەتا لە ناوچەیل پارێزگای دهۆک وە شیوەی نمەواران و وەفر لە ناوچە کویەیل سنوور باکوور دەسوەپی کەێد دویایی کاریگەری درویژەوبوود ئەرا ناوچەیل ناوڕاس هەرێم و وارین وەشیوەی نمە واران و وەفر ناوچە کویەیل بەرز دەسوەپی کەێد تا دیر وەخت شەو دەسوەپی کەێد و مەودای نووڕین ئەرا یەک کیلومەتر داوەزێد و پلەی گەرمی یەک تا دوو پلە داوەزیان وە خوەی دوینێد.

‏هەولێر 14پلەی سیلیزی

‏پیرمام 12پلەی سیلیزی

‏سۆران 6 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران 2- پلەی سیلیزی

‏سلێمانی 10 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ 12 پلەی سیلیزی

‏دهۆک 11 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ 12 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک 14 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 16 پلەی سیلیزی.

