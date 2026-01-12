هەرێم کوردستان کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوولیگ وەفر و واران و پلەی گەرما داوەزێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دوو شەممە، مەزەنەکرد هەرێم کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوول نوویگ وەفر و واران.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی نیمە ئەورە، لە ناوچە سنووریەیل خوەرهەڵات و بەشیگ لە پارێزگای سلێمانی( سەنتەر شار تا ناوچە سنووریەیل) مەزەنەی وەردەوام دروسبوین تەم کرێد وە رێژەی جیاجیا تا دیروەخت شەو".
دیاریکرد ، لە ئەنجام هاتن شەپوول ترەک وەفر و واران لە دەریای چەرمگ ناوڕاس کاریگەری ئیوارە رەسێدە هەرێم، سەرەتا لە ناوچەیل پارێزگای دهۆک وە شیوەی نمەواران و وەفر لە ناوچە کویەیل سنوور باکوور دەسوەپی کەێد دویایی کاریگەری درویژەوبوود ئەرا ناوچەیل ناوڕاس هەرێم و وارین وەشیوەی نمە واران و وەفر ناوچە کویەیل بەرز دەسوەپی کەێد تا دیر وەخت شەو دەسوەپی کەێد و مەودای نووڕین ئەرا یەک کیلومەتر داوەزێد و پلەی گەرمی یەک تا دوو پلە داوەزیان وە خوەی دوینێد.
هەولێر 14پلەی سیلیزی
پیرمام 12پلەی سیلیزی
سۆران 6 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران 2- پلەی سیلیزی
سلێمانی 10 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ 12 پلەی سیلیزی
دهۆک 11 پلەی سیلیزی
زاخۆ 12 پلەی سیلیزی
کەرکوک 14 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 16 پلەی سیلیزی.