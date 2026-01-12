‏هەرێم کوردستان کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوولیگ وەفر و واران و پلەی گەرما داوەزێد

‏هەرێم کوردستان کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوولیگ وەفر و واران و پلەی گەرما داوەزێد
2026-01-12T10:12:25+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دوو شەممە، مەزەنەکرد هەرێم کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوول نوویگ وەفر و واران.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی نیمە ئەورە، لە ناوچە سنووریەیل خوەرهەڵات و بەشیگ لە پارێزگای  سلێمانی( سەنتەر شار تا ناوچە سنووریەیل) مەزەنەی وەردەوام دروسبوین تەم کرێد وە رێژەی جیاجیا تا دیروەخت شەو".

‏دیاریکرد ، لە ئەنجام هاتن شەپوول ترەک وەفر و واران لە دەریای چەرمگ ناوڕاس کاریگەری ئیوارە رەسێدە هەرێم، سەرەتا لە ناوچەیل پارێزگای دهۆک وە شیوەی نمەواران و وەفر لە ناوچە کویەیل سنوور باکوور دەسوەپی کەێد دویایی کاریگەری درویژەوبوود ئەرا ناوچەیل ناوڕاس هەرێم و وارین وەشیوەی نمە واران و وەفر ناوچە کویەیل بەرز دەسوەپی کەێد تا دیر وەخت شەو دەسوەپی کەێد و مەودای نووڕین ئەرا یەک کیلومەتر داوەزێد و پلەی گەرمی یەک تا دوو پلە داوەزیان وە خوەی دوینێد.

‏هەولێر 14پلەی سیلیزی 

‏پیرمام 12پلەی سیلیزی

‏سۆران 6 پلەی سیلیزی 

‏حاجی ئۆمەران 2- پلەی سیلیزی 

‏سلێمانی 10 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ 12 پلەی سیلیزی

‏دهۆک 11 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ 12 پلەی سیلیزی 

‏کەرکوک 14 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان  : 16 پلەی سیلیزی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon