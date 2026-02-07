‏هەرێم کوردستان گەشە وە ئاڵوگۆڕی بازرگانی نانەفتی وەرد ئیرانەو دەێد

شەفەق نیوز - بەغدا / تەهران

‏دەروازە سنوورییەیل هەرێم کوردستان عراق چالاکیی وەرچەوەیگ لە ئاڵشتکردن بازرگانی نانەفتی وەرد ئیران توومارکردیە، وەجویریگ قەبارەی ئەو کاڵالەیلە لە پارێزگای کوردستان ئیران هاتنەسە ناو هەرێم، رەسیەس نزیکەی ملیۆنێک و 270 هەزار تۆن، کە بەهاگەی 643 ملیۆن دۆلار بویە.

‏وەپای زانیارییە گومرکییەیل، قەوارەی ئەو کاڵایەیلە لە ری دەروازە سنوورییەیل هەرێم کوردستان هەناردە کریانە (هاوردەی ئیران)، نزیکەی 217 هەزار تەن بویە و بەهاگەی وە 650 ملیۆن دۆلار مەزەنەکرێد، یەیش نیشانەی ئەوزەڵکردن بزووتنەوەی بازرگانیی هشکانیە لە ناوەین هەردوگ لا.

‏هەرێم کوردستان چەن دەروازەیگ سنووریی فەرمی وەرد ئیران دیرێد: دەروازەی حاج ئۆمەران لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای هەولێر کە هاوسنوورە وەرد دەروازەی تەمەرچین (پیرانشار) لە ئیران، هەمیش دەروازەی باشماخ لە قەزای پێنجوێن سەر وە پارێزگای سلێمانی کە هاوسنوورە وەرد پارێزگای کوردستان لە ئیران.

‏دەروازەی سنوور باشماخ وە یەکیگ لە گرنگترین ئەو دەروازەیلە دانرێد کە عراق لە ری هەرێم کوردستانەوە وە ئیران بەسێد، و رۆل کاریگەر دوینێد لە پشتگیرکردن ئاڵشتکردن بازرگانی و گواستنەوەی کاڵا نانەفتیەیل ناوەین هەردوگ لا.

