هەرێم کوردستان.. شەپوول وەفر وارین وەردەوام بوود و پلەی گەرما زیاتر داوەزێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان وەفر و واران لە هەرێم کوردستان وەردەوام بوود.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو کاریگەری شەپوول واران و وەفر وارین لەبان ناوچە جیاوازەیل هەرێم وەردەوام بوود تا وەخت نیمەڕوو، و نمە واران لەبان ناوچە جیاوازەیل وارێد هاتێ وەفر لە سەنتەر پارێزگای سلێمانی و دهۆک بوارێد وە تێکەڵی وەرد واران، و ئیوارە کاریگەرگەریی کۆتایی تێد و هاتێ شەو تەم دروسبوود و پلەی گەرمی (3 - 5) پلەی سیلیزی داوەزێد: هەولێر : 8 پلەی سیلیزی، پیرمام : 4 پلەی سیلیزی، سۆران : 2 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 1- پلەی سیلیزی ، سلێمانی : 6 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ : 7 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 6 پلەی سیلیزی، دهۆک : 6 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 6 پلەی سیلیزی، ئاکرێ : 6 پلەی سیلیزی".
دیاریکرد، "سوو لەوەخت شەوەکی ئاسمان نیمە ئەور بوود وەرد نمە واران کەم لەبان ناوچەیل کویەیلە و لەناوچە سنووریەیل وەفر کەمیگ بوود، لەدویای نیمەڕوو ئامان ئەرا ساماڵ و لەکە ئەور ئاڵشتبوود و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو: هەولێر : 8 پلەی سیلیزی، پیرمام : 5 پلەی سیلیزی، سۆران : 2 پلەی سیلیزی، حاجی ئۆمەران : 0 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 6 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ: 7 پلەی سیلیزی ، هەڵەبجە : 6 پلەی سیلیزی، دهۆک : 6 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 6 پلەی سیلیزی، ئاکرێ: 6 پلەی سیلیزی".