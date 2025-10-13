‏هەرێم کوردستان.. سوو ئەنجام زانکۆلاین راگەینن

‏هەرێم کوردستان.. سوو ئەنجام زانکۆلاین راگەینن
2025-10-13T11:27:16+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت خوەنەواری باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان سوو ئەنجام زانکۆلاین راگەینن.

‏وەزارەتە دیاریکرد، " رووژ سێشەممە 14ی تشرین یەکەم 2025، له‌ کۆنگره‌یگ رووژنامەوانی  ئه‌نجامه‌یل وەرگردن دەرچگەیل 12ی ئامادەیی لە زانکۆ و پەیمانگایەل ئەرا ساڵ نوو خوەنەواری  2025-2026 راگەیەنن.

‏ئاشکرایکزد، دویای راگەیانن ئەنجامەیل دەسکرێد وە پرۆسەی خوەنستن قۆناغ ەکەم زانکۆیەیل، وەی هووکارە بایەت وەرگیریاگەیل لەدویای راگەیانن ئەنجامەیل راستەوخوەی پەیوەنی وە زانکۆیەیلیان بکەن و ئەرا ئێ مەبەتە زانکۆیەیل هەرێمیش ئامادەکاری هەوەجەکەن ئەرا پێشوازیکردن لە وەرگیریاگەیل.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon