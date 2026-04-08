‏هەرێم کوردستان زیاتر لە 43 ملیار دینار لە داهاتە نانەفتیەیل ئەرا خەزینەی دەوڵەت کلکرد

‏وەزارەت دارایی و ئابووری هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان بڕ 43،094،141،000 دینار خستە بان حساو وەزارەت دارایی حکومەت فیدڕاڵی.

‏وەزارەتەگە لە بەیانییەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، پرۆسەی کلکردنەگە لە ری لق بانک ناوەندی عراقی لە هەولێر ئەنجام دریاگە، یەیش بەش حکومەت فیدڕاڵیە لە داهاتە نانەفتیەیل هەرێم ئەرا مانگ ئازار (مارس) گوزەشتە، ئی گامە لە چوارچمگ هەماهەنگی دارایی وەردەوامە ئەرا دابینکردن شایستە دارایییەیل مووچە و پابەندییە دوولایەنەیل.

