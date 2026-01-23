هەرێم کوردستان چەرمگ پووشێد و وەفر خەسیگ ریوبانەیل بڕێد.. وینە

شەفەق نيوز- هەولێر/ سلێمانی

هیمان شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان مەوقەیل نوویگ وەگەرد وەفر توومار کەێد، و جادە و بینایەیلی وە رەنگ چەرمگ پووشیەن، کە زمسانیگ پڕ لە سەردی و وەفر فرەیگ وەپیەو رەد بوود.

شەوەکی ئمڕوو جمعە، کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز وینەیلیگ لەناوڕاس هەولێر گرد، وەختیگ پیشوازی لە وەفروارین کەێد، کە جادە و بینا و دارەیل وە رەنگ چەرمگ پووشیان، وەگەرد داوەزیان پلەی گەرمی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە وەفر خەسیگ لە ناوەند پارێزگاگە و ناوچەیل ناو و دەیشتی واریە، کە هامشوو لە فرەیگ ریوبانەیل بڕیە.

پەیامنێر ئاژانسمان دیاری کرد کە وەفروارین بویە مدوو گیرخواردن بڕیگ لە ماشینەیل، وەتایبەت لە ناوچەی قادر کەرەم لە سلێمانی لە ئەنجام کەڵەکەبوین خەسیگ و سەختی رەدبوین وە بەشیک لە چواڕیانەیل.

هەرلیوا، وەڕیەوبەرایەتی هاتوچو لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز هوشداری دا لە رخباری هامشوو لەسای رەوشەیل کەشوهەوای ئیسە، دووپاتیش کرد کە فرەی ریوبانەیل سەرەکی سەختی گەورەیگ وەخوەیان دوینن لە جویلەکردن لەوەر وەفروارین.

داوا لە هاوڵاتیەیل کرد لە ماڵ دەرنەچن، مەگەر ئەرا کاریگ فرە گرنگ بوود، وتیش: تیمەیل لاوردن وەفر وەشیوەی وەردەوامیگ کار کەن وازکردن ریەیل و لاوردن ریگریەیل لەنوای جویلەکردن.

وەڕیەوبەرایەتی خاسەوکردن و مقیەتیکردن ریوبانەیل لە قەزای پێنجوێن، راگەیان کە ری پێنجوێن - سلێمانی رخبارە لەوەر وەفروارین فرەیگ، کە بڕیار وسانن جویلەی ماشینەیل بارهەڵگر وەشیوەی وەختانە دریا تا ئەوەنە کەشوهەوای سروشتی گلەو خوەێد.

لایەنەیل پەیوەندیدار دووپات کردن لە وەردەوامی تەقەلایەیل نواگیریکردن کاریگەریەیل کەشوهەوا، و داوا لە رانندەیل کرد وریا و ئاگادار بوون و و پابەند بوون وە رینمایەیل هاتوچو ئەرا بیوەیی خوەیان.

هەرلیوا، وەڕیەوبەرایەتی هاتوچو قەزای راپەڕین هوشداری دا لە رخباریەیل گەورەیگ لەبان ریەیل دەرەکی شارەگە، دووپات کرد کە بڕیگ لەو ریەیلە بەسیانە لەوەر بەدی کەشوهەوا.

عەلی عەبدولڵا قسەکەر وەڕیەوبەرایەتی هاتوچو لە راپەڕین لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەختی کەشوهەوا و کەڵەکەبوین وەفر و یەخبەنەیل بویە مدوو دروسبوین رخدارەیل گەورەیگ لە ریوبانەیل دەرەکی شارەگە.

وتیش: بڕیگ لەو ریەیلە بەسیانە ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی گشتی، و داوا لە مەردم کرد وەو ریەیلەو نەچن کە یانە: ری کیلی، ری قەرە سەرد، ری زینۆی ورتێ، ری سەماقولی، ری بالیسان وەرەو زێنتير.

عەبدولڵا وتیش: هاتوچو داوا لە رانندەیل کەێد و هیچ شیوەیگ وەی ریەیلەو نەچن، و وەتەواوی پابەند بوون وە رینمایەیل لایەنەیل پەیوەندیدار.

داوایش لە مەردم کرد لەماڵ خوەیان دەرنەچن مەگەر ئەرا کاریگ فرە گرنگ، وە مەوقەی رانین وریا بوون.