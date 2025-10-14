‏هەرێم کوردستان راگەیان رێکەفتن لەبان ئاڵشتکردن وەرگردن خوەنەوارەیل وەرد خوەنەواری باڵای عراق چگەسە جیوەجیکردن

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت خوەنەواری باڵا و لێکۆڵینەوەی زانستی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان ئەو رێککەفتنە کە لەناوەین خوەیان و وەزارەت خوێندن باڵای عراق بویە لەبان وەرگردن خوەنەوار لە زانکۆیەیل فیدڕاڵی و زانکۆیەیل هەرێم چگەس مژار جیوەجیکردن.

‏لە کۆنگرەی رووژنامەوانی کە ئمڕوو وەڕیوەچگ و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی، وەڕێوەبەر گشتی خوێند باڵا و ساڵنامەیل لە وەزارەتەگە خەتاب ئەحمەد وت، "لەماوەی ئمساڵ رەسمنە رێککەفتن وەرد وەزارەت خوێندن باڵا و لێکۆڵینەوەی زانستی فیدڕاڵی ئەرا ئاڵشتکردن 500 کورسی خوەنین لەناوەین زانکۆیەیل هەرێم و زانکۆیەیل ترەک عراق".

‏وتیش "100 کورسی خوەنەواری باڵا لە ماستەر و دکتۆرا وەرگیریەن و 400 کورسی ئەرا بڕوانامەیل بەکالۆریۆس و دبلۆم تەکنیکی، لە رووژەیل ئایندە وەرگردن ئەرایان وازکرێد".

‏لە سەرەتای مانگ ئایار 2025 وەزارەتەیل خوەنەواری باڵا لە حکومەت فیدڕاڵی و حکومەت هەرێم کوردستان رێککەفتن هاوبەش واژووکردن ئەرا رێکخسن میکانیزم ورگردن ئاڵشتکردن خوەنەوار لەناوەین زانکۆیەیل ناوەندی و هەرێم.

