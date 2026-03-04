هەرێم کوردستان دەوام فەرمی سوو کەێدە پشوو وەبوونەی یاد راپەرین ئازار
شەفەق نیوز ـ هەولێر
حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، دەوام فەرمی سوو کردە پشوو وەبونەی یاد راپەڕین ئازار دژ وە رژێم وەرین لە سەرەتای ساڵ نەوەدەگان گوزەشتە.
حکومەت لە بەیاننامەی کوڵیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، سوو پەنجشەممە لە گشت دامودەزگا و فەرمانگەیل هەرێم وەبوونەی یاد سی و پەنج ساڵەی راپەرین ئازار 1991 پشووە.
دیاریکرد، پشووەگە فەرمانگەیل خزمەتگوزاری و نیەگردەو ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزاری وە هاوڵاتیەیل
راپەرین گەل کورد لە پەنج ئازار 1991 دەسوەپی کرد دژ وە رژێم وەرین و توەنستن دەسەڵات خوەیان وەبان سێ پارێزگاگەی هەرێم کوردستان هەلێر و سلێمانی و دهۆک بچەسپنن.