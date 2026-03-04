‏هەرێم کوردستان دەوام فەرمی سوو کەێدە پشوو وەبوونەی یاد راپەرین ئازار

‏هەرێم کوردستان دەوام فەرمی سوو کەێدە پشوو وەبوونەی یاد راپەرین ئازار
2026-03-04T13:27:08+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، دەوام فەرمی سوو کردە پشوو وەبونەی یاد راپەڕین ئازار دژ وە رژێم وەرین لە سەرەتای ساڵ نەوەدەگان گوزەشتە.

‏حکومەت لە بەیاننامەی کوڵیگ  رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، سوو پەنجشەممە لە گشت دامودەزگا و فەرمانگەیل هەرێم وەبوونەی یاد سی و پەنج ساڵەی راپەرین ئازار 1991 پشووە.

‏دیاریکرد، پشووەگە فەرمانگەیل خزمەتگوزاری و نیەگردەو ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزاری وە هاوڵاتیەیل

‏راپەرین گەل کورد لە پەنج ئازار 1991 دەسوەپی کرد دژ وە رژێم وەرین و توەنستن دەسەڵات خوەیان وەبان سێ  پارێزگاگەی هەرێم کوردستان هەلێر و سلێمانی و دهۆک بچەسپنن.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon