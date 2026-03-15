‏هەرێم کوردستان دەوام فەرمی سوو دووشەممە کەێدە پشوو فەرمی

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دەوام فەرمی لە گشت فەرمانگە و دامودەزگایەیل حکومەتی ئەرا سوو (دووشەممە)، 16ی ئازار/ مارس، پشوو بوود، یەیش وە مدوو یادکردن قوربانییەیل تاوانەیل جینۆساید کە رژێم وەرین لە شار هەڵەبجە ئەنجامی دا، و هەمیش وە مدوو یاد ئەنفال و قەورەیل وە کۆمەڵ.

‏لە بەیاننامەیگ کە وە لایەن حکومەت هەرێم دەرچگە هاتیە، دەوام لە دامودەزگایەیل خزمەتگوزاری وەپای سیستەم "ئێشکگردن" بوود.

‏دیاریکرد، دەوام فەرمی لە گشت دامودەزگایەیل رووژ سێشەممە 17 ئازار/ مارس دەسوەپی کەێد.