هەرێم کوردستان دەسکەێدە پڕۆژەی خزمەتگوزاری و بەرهەمهاوردن وە بڕ 25 ملیار دینار لە هەڵەبجە

شەفەق نیوز ـ هەلەبجە

سەرۆک دیوان ئەنجومەن وەزیرەیل هەرێم کوردستان ئومێد سەباح، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان دەسکردنە وە جیوەجیکردن پرۆژەی خزمەتگوزاری و وەبەرهێنان لە پارێزگای هەلەبجە وە بڕ 25 ملیار دینار.

سەباح لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە شمارەیگ کەسایەتیەیل پارێزگاگە و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوین راگەیان، پرۆژەگە دامەزرانن 500 گرێدەخوەی وە بڕیاریگ تایوەت وە پارێزگاگە، وەرد پلاندانان ئەرا دامەزرانن 250 کەس ترەک، وەرد وازکردن دەروازەی سنووری سازان وەگەرد ئیران، و کارکردن وەبان ئاڵشتکردنی ئەرا دەروازەیگ ناودەوڵەتی لە ئایندەیگ نزیک.

دیاریکرد ئەرا قەرەبووکردن قوربانیەیل پارێزگاگە وەلایەن لیژنەیگ تایوەت، پیشکەش حکومەت فیدڕاڵی کریاس لە بەغدا ئەرا وەرگردنی، هەمیش دروسکردن لیژنەیگ تەندروسی وەبان بڕیار حکومەت هەرێم ئەرا دەستەوەرکردن خزمەتگوزاری تەندروسیەیل قوربانیەیل چەک کیمیایی.

وتیش، حکومەت هەرێم شمارە لە پرۆژەیل وەبەرهێنەر لە هەڵەبجە جیوەجیکەێد، وە ئامانج ئەوزەڵداین وە پارێزگاگە تا بوودە کەرتیگ گەشتوگوزاری وەبەرهێنان ئەوزەڵداین ناوخوەی زیاترەوبکەێد.

لای خوەیشەو پارێزگار هەڵەبجە نوخشە ناسح دووپاتکرد، حکومەت وەرین دەسکردیە وە وەرگردن بڕیارەیل، و حکومەت ئیسە وەردەوامە لە جیوەجیکردن پرۆژەیل خزمەتگوزاری، و تەقەلاکردن پیشکەشکردن زیاترین خزمەتگوزاری وە پارێزگاگە.