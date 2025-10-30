هەرێم کوردستان دەسکەێدە بەشەوکردن پارچە زەوی ئەرا فەرمانبەرەیل
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزارەت شارەوانی و گەشتوزار هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، بەشەوکردن هەزار پارچە زەوی نیشتەجیبوین وەبان فەرمانبەرەیل سنوور پارێزگای هەولێر راگەیان.
وەزی شارەوانیەیل سامان عەونی لە کنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت؛ نزیکەی 470 هەزار فەرمانبەر سوودمەنبوون لە پرۆژەی بەشەوکردن زەوی نیشتەجیبوین، و زیاتر لە 200 هەزار فەرمانبەر لە سنوور پارێزگای هەولێر هەس، وتیش شمارەیگ لە قۆناغەیل بەشەوکردن لەماوەی وەرین ئەنجامدریاس.
وەپای عەونی، بڕیارە لەماوەی هەفتەی ئایندە زیاتر لە 16 هەزار پارچە زەوی ترەک لە سنوور قەزای دارەتوو و بنسلاوە بەشەوبکرێد، دووپاتکرد وەزارەتەگە لە گوزەشتە گشت قۆناغەیل پرۆژەی سوودمەنبون پارچە زوی ئەرا فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان وەپای پلانیگ رێکخریاگ تەواوکردیە.