‏هەرێم کوردستان دەسکەێدە بەشەوکردن پارچە زەوی ئەرا فەرمانبەرەیل

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت شارەوانی و گەشتوزار هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، بەشەوکردن هەزار پارچە زەوی نیشتەجیبوین وەبان فەرمانبەرەیل سنوور پارێزگای هەولێر راگەیان.

‏وەزی شارەوانیەیل سامان عەونی لە کنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت؛ نزیکەی 470 هەزار فەرمانبەر سوودمەنبوون لە پرۆژەی بەشەوکردن زەوی نیشتەجیبوین، و زیاتر لە 200 هەزار فەرمانبەر لە سنوور پارێزگای هەولێر هەس، وتیش شمارەیگ لە قۆناغەیل بەشەوکردن لەماوەی وەرین ئەنجامدریاس.

‏وەپای عەونی، بڕیارە لەماوەی هەفتەی ئایندە زیاتر لە 16 هەزار پارچە زەوی ترەک لە سنوور قەزای دارەتوو و بنسلاوە بەشەوبکرێد، دووپاتکرد وەزارەتەگە لە گوزەشتە گشت قۆناغەیل پرۆژەی سوودمەنبون پارچە زوی ئەرا فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان وەپای پلانیگ رێکخریاگ تەواوکردیە.

