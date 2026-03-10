هەرێم کوردستان داوا لە بەغدا کەێد مقیەتی سەروەری بکەێد و کۆنتڕۆڵکردن گروپە "دەر لە یاسا"

شەفەق نیوز – هەولێر

ئمڕوو سێشەممە، هەرێم کوردستان داوا لە حکومەت فیدراڵی کرد، وەرپرسیارێتی خوەی لە مقیەتیکردن سەروەری عراق و سنووردار چالاکییەیل گروپە تونڕەو و دەرهاویشتە یاساییەبل کە هەرێم کەنە ئامانج بکەێد.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وەزارەت پەیوەندییەیل دەیشت هەرێمی کوردستان وت: "وەتونی ئیدانەی ئەو پەلامارەیل ناڕەوا کەیمن کە خەڵک بیچەک و دامەزراوە مەدەنیەیل کەنە ئامانج، هەرلیوا وە ئامانجگردن نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەیل، کە پێشێلکارییگ ئاشکرای یاسا ناودەوڵەتییەیلە".

لە بەیاننامەگە وتیش: "شەو گوزەشتە پەلامار کونسوڵخانەی گشتی ئیمارات دریا، بەڵام سوپاس ئەرا خودا هیچ زیانیگ گیانی لەلی نەویەو".

لە بەیاننامەگە دووپات لەوە کریا کە "هەرێم کوردستان لایەن ئی جەنگە نییە و هەمیشە لایەنگر ئاشتی و سەقامگیری و وەیەکەوژیان بویە لە ناوچەگە".

وەڕێوەبەرایەتییەگە دووپاتیش لەوە کرد کە "بایەسە حکومەت عراق وەرپرسیارێتی خوەی وەجی بارێد لە مقیەتیکردن سەروەری عراق و کۆنتڕۆڵکردن ئەو گرووپە تونڕەو و دەر یاسایەیل لە ناو عراق، کە وەردەوام هەرێم کوردستان کەنە ئامانج وەبی هیچ دەسپیچگیگ".

وەگەرد پەرەسەنین جەنگ ئەمریکا و ئیسرائیل لەبان ئیران، شوین و دامەزراوە دیپلۆماسییەیل لە هەولێر و سلێمانی کریانە ئامانج پەلامارەیل مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، ئی پەلامارەیلە دەورگرد کونسوڵخانەیل بیانی و فڕۆکەخانەی هەولێر کردنە ئامانج کە هیزەیل هاوپەیمانی ناودەوڵەتی هاناویان.

وەرجە دوو رووز، و رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان راگەیانن کە ناو ئەو کەس و قەوارەیلە کە بەشدارن لە ئەنجامدان پەلامارەیل دژوە هەرێم کوردستان، پیشکەش حکومەتی فیدراڵی لە بەغدا کردگە، دووپاتیش کرد، ئەگەر ریکارەیل وەرانوەریان جیوەجی نیەکریەێد، وەگەردیان رەفتار کەێد.