هەرێم کوردستان بەرزەوبوین پەیمانەیی لە واران وەچەو 2024 توومار کەێد

شەفەق نيوز- سلێمانی

شارەیل هەرێم کوردستان، بەرزەوبوین وەرچەویگ لە بڕەیل کەڵەکەبوی وارانەیل لە ماوەی وەر 2025 تا 30 كانون یەکەم ساڵ 2024 تا 30 كانون یەکەم خود ساڵەگە توومار کردگە، وەگورەی ئامارەیل فەرمی.

وەگورەی ئەو داتایەیلە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، بڕ کەڵەکەبوی وارانەیل لە پارێزگای سلێمانی لە وەرز 2025 تا 30 كانون یەکەم رەسیەسە نزیکەی 360.8 ملم، وەرانەور 183 ملم لە خود ماوەی وەرز گوزەشتە، کە بەرزەوبوین ئاشکرای رێژەی وارانوارین نشان دەێد.

لە پارێزگای هەولێر، بڕەیل کەڵەکەبوی وارانەیل لە وەرز 2025 تا 30 كانون یەکەم رەسیەسە 212.8 ملم، وەرانەور تەنیا 43 ملم لە وەرز 2024 تا خود رووژ.

پارێزگای دهۆک، 199.5 ملم بڕ وارانەیل کەڵەکەبوی بویە لە وەرز 2025 تا 30 كانون یەکەم، وەرانەور 34.1 لە وەرز 2024 لە خود ماوەگە، لە وەختیگ بڕۆ وارانەیل لە پارێزگای هەڵەبجە رەسیە 304.9 ملم لە وەرز 2025، وەرانەور 241.6 ملم لە وەرز 2024 تا 30 كانون یەکەم.

ئی شمارەیلە وەگورەی پسپۆڕەیل کەشناسی، خاسەوبوین ئاشکرایگ لە وەرز واران ئیسە نشان دەێد وەرانەور ساڵ گوزەشتە، کە شایەت دەسمیەتی بەێد لە زیایبوین ئەممار ئاو، وەمەرۆ وەشوینکەفتن لایەنەیل پەیوەندیدار ئەرا کاریگەرییەیل ئی بڕەیلە لەبان بەنداوەیل و ژیرخانەیل هەرێم.