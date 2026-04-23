‏هەرێم کوردستان ئاڵشتکاری گشتگیر لە پرتاڵ مەکتەوەیل کەێد و عەرەبی و کوردی ئەرا کۆنمرەی پۆل 12 گلەودەێد

‏ئالان حەمە سەعید، وەزیر پەروەردەی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، ئاشکرایکرد وەزارەت وەرەو ئاڵشتکاری گشتگیر لە پرتاڵ مەکتەوەیل ئەرا گشت خوەنەوارەیل لەسەرتاسەر ناوچە و شارەیل هەرێم چوود.

‏وەزیر لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە هەولێر وت: بڕیارەگە مەکتەوەیل حکومی و ئەهلی و ناودەوڵەتیەیلیش گرێدەو لە ساڵ خوەنین 2026-2027 وە فەرمی جیوەجیکرێد، یەیش دویای ئەوەگ موڵەت دوو ساڵ دریابوی وە بازرگانەیل ئەرا ساغکردن کاڵا کوەنەیلیان.

‏وەزیر پەروەردە رووشنیکرد، رینمایەیل نوو یاسایەیل تونیگ هاناوی ئەرا نواگیری لە قۆرخکاری بازرگانی، وەشیوەیگ ریگە نیەدرێد هویچ بازرگانیگ وە تەنیا مۆدیل پرتاڵەیل دیاریبکەێد، بەڵکم بایەت پابەن ئەو نمونە فەرمیەیلە بوون کە وەزارەتخەێدێ روی، خێزانەیلیان ئازادن لە هەر کورە ئەو پرتاڵەیلە سینن.

‏لەباوەت وە لایەن ئەکادیمی و تاقیکردنەوەیل، وەزیر پەروەردە دیاریکرد بڕیار دریاس گلەوبخوەن سیستەم وەرجە ساڵ2016، وە ئەوەگ وانەیل زوان کوردی و زوان عەرەبی بوونە مادەی سەرەکی و نمرەیل لە کۆنمرەی گشتی (معدل) شمارەکرێد.

‏دووپات کرد وەزارەت ناو هیچ خوەنەواریگ ئەرا وەزارەت خوەنین باڵا کل نیەکەێد ئەرا وەرگرتن لە زانکۆ، مەگەر ئەگەر لە ئی دو وانە سەرکەفتی بوود، و وەگەردیا بڕیارداینە لە مەنهەجەیل پۆل دوانزە کەم بکەین تا کارەگە ئەرا خوەنەوارەیل و مامۆسایل ئاسانتر بوود.

