هەرێم كوردستان وەڵام توومەتەیليگ ئیرانی دەێد: هيچ ناوەنديگ هەواڵگری بيگانه لەبان خاکمان نییە

حکومەت هەرێم كوردستان، ئمڕوو جمعە، نیگەرانی خوەی نشان داوەرانوەر توومەتەیلیگ کە لە بڕیگ لە دامەزراوە دادوەری و راگەیاننە فەرمییەیل لە ئیران هاتگە، کە گوایە بڕیگ لەو کەسەیل حوکمداریاگە مەشق لەناو هەرێمەگە وەرگردنە لەبان دەس دەزگایەیل هەواڵگری وڵاتەیل ترەک.

فەرمانگەی پەیوەندییەیل دەیشتەکی لە حکومەت هەرێم کوردستان، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی توومەتەیلە "وە گشتی و وردەکارییەوە" رەد کەێد، وە دووپاتکردن لەبان نەوین هیچ بارەگایگ یا ناوەندەیل مەشقکردنیگ سەروە دەزگایەیل هەواڵگری دەوڵەتی لە هەرێم كوردستان.

هەرلیوا فەرمانگەگە، وەپای بەیاننامەگە، بەسین هەرێمەگە وە ئی دۆسیەیلە وەسف کرد و وت: "هیچ بنەمایگ ئەرا راسی نەیرێد و دویرە لە راسی"، وە دیارخستن ئەوە کە حکومەت هەرێم هەس وە نیگەرانی فرەیگ کەێد لەوەرانوەر وەردەوامبوین ئیجویر توومەتەیلە، لە وەختیگ کە ناوچەگە زیاتر لە دانوەخوەیداگردن و گفتوگۆ و بەشداریکردن وەرپرسانە خوازێد.

هوشداری کە شایەت ئی توومەتەیلە بوەنە مدوو زیاتر لە ناسەقامگیری.

حکومەت هەرێم كوردستان دووپات لە پابەندبوینی وە رۆڵ خوەی جویر هووکاریگ ئەرا ئارامی و بیلایەنی و وەیەکەوژیان لە عراق و ناوچەگە دووارەو کرد، وە دیاریکردن ئەرا رێزگردنی ئەرا دەستوور عراقی و بنەمایەیل هاوسایەتی خاس و دووسایەتی وەگەرد وڵاتەیل هاوسا.

دووپاتیش کرد کە زەویەیل هەرێم کوردستان ئەرا زەرەدرەسانن وە ئاسایش وڵاتەیل هاوسا وەکار نیەتیەن، وە داواکردن لە حکومەت فیدراڵی لە بەغداد ئەرا جیوەجیکردن وەرپرسیاریەتییە دەستوورییەیلی لە مقیەتیکردن سەروەری عراق و ریگریکردن لەو پێشێلکارییەیلە کە رەسنە زەویەیل هەرێم.

و داوای خەسەوکردن تەقەلایەیل لە کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی کرد ئەرا کەمکردن گرژییەیل، و رێزگردن لە سەروەری، و مقیەتیکردن مەدەنییەیل، و پاڵپشتیکردن ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەگە.