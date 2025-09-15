هەڵەبجە.. ناخاڵەیگ وە توومەت دزین ماتوڕسکیل دەسگیرکریا

شەفەق نیوز ـ هەڵەبجە

وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس هەلەبجە، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان، ،وە توومەت دزین دوو ماتوڕسکیل پۆلیس هەلەبجە ناخاڵەیگ دەسگیرکرد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "دویای ئەوەگ دوو هاوڵاتی داد لە بەش پۆلیس نەهیشتن تاوان توومارکردن لەبان ئەوەگ ماتوڕسکیلەیلیان لەناو شار هەلەبجە لە هەردووگ کویچەی شارەوانی و مۆردانە دزیانە، دەسوەجی وەلایەن بەش پۆلیس نەهیشتن تاوانەو دەسکریا وەلێکۆڵینەوە و وەدویاچگن و هەڵگردن کامێرای چاودێری.

دیاریکرد، لەماوەی کەمیگ توەنریا توومەتباریگ وەناو (ء، ش، م ) تەمەن 17 ساڵان دانیشتگ دەیشت سنوور پارێزگای هەڵەبجە وە بڕیار دادوەر دەستگیر بکرێد.

ئاشکرایکرد، تۆمەتبار لەنوای دادوەر لێکۆڵینەوە دان وە تاوانەگەی نایە وەپای ماددەی 446 لە یاسای سزادان عراقی گیریایە.