‏هەڵەبجە پیشوازیکردن لە زیاتر لە 100 هەزار گەشتیار لە ماوەی هچان رووژ جەژن راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ هەڵەبجە

‏وەڕێوەبەرایەتی گەشتوگوزار هەڵەبجە، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان زیاتر لە 100 هەزار گەشتیار لەماوەی رووژەیل جەژن قوربان هاتنە ئەرا پارێزگاگە، دووپاکرد هیچ رویداویگ توومار نەکریاس لە ناوچە گەشتوگوزاریەیل وە درویژایی ماوەی جەژن.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، تیمەیل مەیدانیان ئمڕوو کۆتا رووژیانە لە پلان جەژن قوربان تایوەت وە پیشوازیکردن گەشتیار، دووپاتکرد لە تەقەلای کارمەنەیلی کە کارکردنە ئەرا جیوەجیکردن بەرنامەی دانریاگ ئەرا جەژن لەری تەمەیل و چەودێری نرخ و گرنگیدان وە پاکوتەمیزی گشتی پاراستن ژینگە لە شوینە گەشتیاریەیل.

‏وتیش؛ شمارەی سەردانکەر و گەشتیارەیل کە هاتنە وەناو پارێزگاگە لەماوەی رووژەیل جەژن 100 هەزار کەس رەدکردیە وە هەماهەنگی وەرد دەزگا ئەمنیەیل و خاڵ وەشکین ناوچەیل شارەزور و خورمال، وتیش لیژنەی تایوەت 82 ئاگادارکردنەوە دانەس وە شمارەیگ دامەزراوە و شوینەیل گەشتیاری دەرکردنە، لە چوارچمگ رێکار وەدویاچگن و چەودێری.

‏دووپاتکرد، هچان جەژن وەبی توومارکردن رویداو نەخوازریاگ لە ناوچە گەشتیاریەیل کۆتایی هات، دیاریکرد یەیش لەری هاوکاری و هەماهەنگی هاوبەش ناوەین داموزەگای حکومیەیل و ئەمنی و خزمەتگوزاریەیل وەجی هات.

