هەڵەبجە دەسکەێد وە فیستواڵ ساڵانەی ئەنار لە کەرکوک.. وینە

شەفەق نيوز- كەركوك

پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو جمعە، میوانداری فیستواڵ ساڵانەی ئەنار ئەرا پارێزگای هەڵەبجەیە کرد، وە هەڵمەتیگ لە کشاوەرز کورد ناودیار "مام ئازاد" کە ناوی بویە گریەدار وە داهێنان کشتوکاڵی و مقیەتیکردن کەلتوور لە چین بەرهەمکردن میوە.

فیستیواڵەگە کە چالاکیەیلی لەناو باخچەی "سمايلاند" لە پارێزگای کەرکوک وەڕیەو چگ، پاڵپشتیکردن کەلتوور کشتوکاڵی، و خستن رووشنایی لەبان کواڵیتی ئەنار، و هاندان کشاوەرزەیل ئەرا خاوەندارێتی شیوەیل نوو و وەردەوام لە کشتوکاڵی و ئەمارکردن، وەبی شیوانن ئەو شیوەیل کوینە کە باپیرەیل پشت وەپییان بەسان.

فیستیواڵەگە ئامادەبوین جەماوەری فراوانیگ وەخوەی دی، کە سەدان هاوڵاتی و کشاوەرز بەشداری کردن، کە نمایشکردن بەر لەناوی بوی، و پێشبڕکێی ئەرا خاسترین و گەورەترین ئەنار.

لە دیارترین چشتە دیارەیل لەی ساڵەر نمایشکردن ئەنارەیل جیاواز، کە کیش یەکیگان رەسیە یەک کێلو و نیم، کە قەوارەیگ دەگمەنە کواڵیتی بەرهەم ناوخوەیی نشان دەێد.

پارێزگای هەڵەبجە لە هەرێم کوردستان، وەناوبانگە لە بەرهەمکردن خاسترین چینەیل ئەنار لە ئاست هەرێم کوردستان و عراق وە گشتی، کە لەی ساڵەیل دویاییە هەناردەی ئی میوە ئەرا بڕیگ لە دەوڵەتەیل ناوچەگە و ئەوروپا کەێد.

قەوراەی ئەو بەرە ئەڵاجەوی لەلای مەردم و میدیایەیل دروس کرد، و پسپۆڕەیل کشتوکاڵی وتن: ئیجویر بەرەیلیگ نشان توانای کشاوەرزەیل دەێد ئەرا بەرهەمکردن خاسیگ.

"مام ئازاد" لە وازکردن فیستواڵەگە لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە ئامانج لە رێکخستن ئی رویداوە تەنیا ئەرا نمایشکاری نییە، بەڵکم ئەرا دروسکردن ئەزموونیگ فێرکاری و خوەشی تەواویگە، کە هیلێد سەردانکەرەیل تەکنیکەیل کشتوکاڵی و نوو بناسن.

وتیش: فیستیواڵەگە هەمیش دەرفەتیگ پیشکەش کەێد ئەرا ناسین یەخچاڵ سروشتی ئەرا سەردەوکردن میوە.

دیاری کرد کە ئی یەخچاڵ پشت وە بەشەیل داریگ بەسێد، لەلویلەی ئاو وەناویەو رەد بوود، تا ئاوەگە لە دەورگردی بەشەو بکەێد، و وا لەناو یەخچاڵەگە وە سەردی مینێد، ئەرا هەڵگردن میوە وبی کارەبا، وەگەرد مقیەتیکردن تام میوەەیل.