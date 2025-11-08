هوشداری لە "سەرژانیگ ئەرا عراق".. نێچیروان بارزانی: دەروازەی نوویگ دویای هەڵوژاردن پەرلەمان واز بوود

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، وت: هەڵوژاردن پەرلەمان کە لە 11ی ئی مانگە لە عراق وەڕیەو چوود، قۆناغ سەرتای قۆناغ نوویگە، وەلێ هوشداری دا کە دویاخستن چارەکردن گیچەڵەیل ناوەین حکومەت فیدراڵی و حکومەت هەرێم کوردستان سەرژان ئەرا گشت عراق تیارێد.

بارزانی لە دیداریگ وەگەرد کەناڵ کوردی "رووداو" کە دویەشەو جمعە پەخش کریا وت: "مەوقەی نویسانن دەستوور لە ساڵ كتابة 2003 عراق لەناو رەوشەیل فرە بەدیگ بوی، وەلێ ئمڕوو ئارامی ریژەیی و خاسەوبوین ئابووری ئاشکرایگ دوینیمن".

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: هەڵوژاردن پارەکە لە کوردستان "ویستگەیگ گرنگ" بوی، وتیش: ئومید خوازێد دەرئەنجامەیلی بوونە پیشەکییگ ئەرا دروسکردن حکومەتیگ خاوەن بڕوایی گشت پیکاتەیل بوود لە هەرێم.

دیاری کرد کە مەزەنە کەن ریەیل دویای ئی هەڵوژاردنە ئاسانترەو بوون. نەک پێچەوانەی.

لەباوەت پەیوەندیەیل ناوەین پارتی و یەکێتی، بارزانی دووپات کرد کە ناکۆکیەیل نیەڕەسنە بەسیانیگ، وتیش: ئیمە دوو حزبیگ جیاوازیمن، و کێشەیلیگ دیریمن، وەلێ لە پایان بایەسە وەیەکەو بنیشیمن و وەگەرد ئەو لایەنەیل ئەرا چارەکردن گیچەڵەیل لەبان مێز گفتوگۆکردن، نیەویشم کارەگە ئاسانە، وەلێ مەحاڵ نییە.

لە دیم ناوخوەیی، سەروک هەرێم کوردستان وت: هەولێر و سلێمانی و دهۆک یەکەیگن کە بەشەو نیەوون، دووپاتیش کرد کە ئارامی هەرێم کوردستان و یەکخستن سیاسیی گرنگییگ سەرەتاییە کە وازهاوردن لەلی نییە.

داوا لە گشت هیز و لایەنەیل کوردستانییش کرد وتار سیاسییان لە بەغداد یەکبەخەن لەو باوەتەیلە کە پەیوەندی وە هەرێمەو دیرن، هوشداری دا کە نەوین هەڵوێست یەکخریای زەرەد وەگشتی رەسنێد.

دیاری کرد کە بویین ئۆپۆزسیۆن بیناکەر گرنگە ئەرا چەودیاریکردن کار حکومەت و راسەوکردن ریڕەوی، وەلێ دووپاتیش کرد کە ئەو ئۆپۆزسیۆنە کە خوازێد زەرەد بڕەسنێد ئۆپۆزسیۆن راسگانی نییە.

وتیش: سیاسەت هەرێمی و ناودەوڵەتی هیمان لەبان پاڵپشتیکردن بویین هەرێم کوردستانیش هازدار و ئارام وسیاس لە چوارچیوەی دەوڵەت عراق، دووپاتیش کرد کە بایەسە هەولێر و بەغدا چارەسەریەیل هەمیشەیی ئەرا ناکۆکیەیل گیرهاتگ ناوەینیان پەیا بکەن.

دیاری کرد کە لەلایەن جوگرافی، هاینمە ناو دەوڵەتیگ وەناو عراق، ئەراوە بایەسە سیاسەت لە بەغداد بکەیمن، چەنای چەنیگ وانە بەغداد قویلایی ستراتیژی کوردستانە، و لە پایان بایەسە چارەسەر راسگانی ئەرا گشت کێشەیل وەرد حکومەت فیدراڵیەو پەیا بکریەێد.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: زیاتر لە جاریگ پەیام ئاشکرا ئەرا سیاسەتمەدارەیل لە بەغداد کلکردگە، وتیش: کێشەیل ناوەین حکومەت فیدراڵی و حکومەت هەرێم کوردستان ئەوەسا سەرژان ئەرا عراق تیارێد، لە وەختیگ چارەکردنیان وڵات وەرەو قۆناغیگ پیشکەفتن و ئارامتر بەێد.

بارزانی باس پشتپەردەی دووارە وازکردن ئاسمان تورکیا لەنوای فرۆکەخانەی سلێمانی، کە وت: دەرئەنجام رێککەفتنیگ یا وازهاوردنیگ سیاسی نەهات، دیاری کرد کە هەناێ چەوی کەفتە رەجەب تەییب ئەردۆگان سەرۆک تورکیا، رویوەڕوی باوەتەگە خستە وەردەسی.

دیاری کرد کە لە دیدارەگە وە ئەردۆگان وت: یە باوەتیگ فرە گرنگە ئەرا خەڵک سلێمانی، ئیسە ئەو وەختە هات کە بڕیاریگ دەرکەێد ئەرا وازکردن ئاسمان، دیاری کرد کە سەرۆک تورکیا وە کوتپڕ وەڵام دا، و داوای تەلەفۆنەگە کرد و پەیوەندی وە وەزیریگ کرد، تا دویای ئەوە ئاسمانەگەی واز کریا.