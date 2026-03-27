هوشداری کەشوهەوا.. واران رفت و وەفر هەرێم کوردستان گرێدەو

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، مەزەنەیل خوەی ئەرا کەشوهەوای 48 سەعات بانان ئاشکرا کرد، و دیاری کرد کە واران و وەفر لە ناوچە کویەیل بان سنوور دەسوە وارین کەێد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاسمان ئمڕوو جمعە بەشیگ یا بەشیگ فرەی تەم و هەور بوود، وەگەرد واران کەم و مامناوەند لە فرەی ناوچەیل هەرێم، و دیاری کرد کە هاتێ وارانەگە لە ناوچەیل پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان رفتەو بوود.

بەیاننامەگە وتیش: "پلەی گەرمی (1 تا 3) پلە وەرانەوەر وە دویەکە داوەزێد، و چەوەڕی وارین وەفر کەیمن لە کویەیل باکوور و باکوور خوەرھەڵات"، وتیش: وا باکوور بوود و ڕاست نووڕستن رەسێدە 6 تا 8 کیلۆمەتر.

ئەرا کەشوهەوای سوو شەمە، مەزەنە کریەێد ئاسمان هەر هەور بمینێد و واران وەردەوام بوود، و دووپات کرد کە ک بڕ وارانەگە لە ناوچەیل باکوور فرەترە، و پلەی گەرمییش جویر ئمڕوو ئەمینێد.

بەرزترین پلەی گەرمی ئمڕوو و سوو: هەولێر (11 ئمڕوو، و 13 سوو)، سلێمانی (9 ئمڕوو، و 9 سوو)، دهۆک (12 ئمڕوو، و 13 سوو)، هەڵەبجە (12 ئمڕوو، و 12 سوو)، کەرکوک و گەرمیان (15 ئمڕوو، و 15 سوو).

لە ناوچەیل ترەک: پیرمام (8 ئمڕوو، و 9 سوو)، سۆران (10 ئمڕوو، و 10 سوو)، زاخۆ (12 ئمڕوو، و 14 سوو)، حاجی ئۆمەران (3 پلە) لە هەر دوو رووژەگە، و چەمچەماڵ (10 پلە) ئەرا رووژ جومعە و شەمە.

لاییگ ترەک، وەڕێوەبەرایەتی هاتوچو هەولێر، ئیوارەی دویەکە پەنجشەمە، راگەیان ک بڕیگ لە جادە و پیەڵەیل شارەگە لە کار کەفتنە وە مدوو واران و لافاو، و داوا لە رانندەیل کرد ک تەنیا ئەرا کاریگ خوازیاگ و گرنگ لە ماڵ دەرچن تا تویش رخباری و وسیان جادەیل ناێن.