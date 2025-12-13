"ههڵمهت زاگرۆسانه" له سهرتاسهر كوردستان گهوره وەڕیەو چوود
شەفق نيوز- هەولێر
ڕاپۆرت: محهمهد چاوشین
وە چنین ههزاران تویەم بادام، قهزوان و بهڕوی، ههڵمهت زاگرۆسانه له سهرتاسهر ههرێم كوردستان دەسوەپی کرد، وەگەرد یاد رووژ جیهانیی کویە.
وەگەرد رووژ جیهانیی شاخ كه 11ی دیسهمبهر گشت ساڵیگ ئهو یاده کریەێد، رووژ 12ی دیسهمبهر 2025، له بەش فرەیگ شاره جیاوازهیل سنوور پارێزگای ههڵهبجه، سلێمانی، دهۆك، ههولێر، ئیدارهی سهروەخۆی زاخۆ، راپهڕین، گهرمیان و سۆران، ههڵمهت زاگرۆسانه و گهشت شاخهوانیی و ژینگهپارێزی وەڕیەو چگ.
وەگەر ههرێم كوردستان، شار و ناوچه جیاوازهیل ئەو پارچهیل كوردستان له باكور، خوەرههڵات و خوەرئاوای كوردستانیش ههڵمهت زاگرۆسانه وەڕیەو چگ.
لهو ههڵمهته كه شاخهوانەیل و ژینگهپارێزەیل لە ناوچهیل كوردستان بهشداریی لەناوی کردن، ههزاران تویەم قهزوان، بادام و بهڕوی، ئەرا خزمهتکردن ژینگهی كوردستان چنیا.
له چوارچیوهی ئی یاده، رووژ جمعە (12ی کانوون یەکەم 2025)، ناوهند ههولێر- فیدراسیۆن شاخهوانیی كوردستان، لهژیر چەودیاریکردن فیدراسیۆن شاخهوانیی كوردستان و تووڕ شاخهوانیی كوردستاند، مهراسیمیگ شایستهی له کەژ کویەی (سهفین)ی دهڤهر شهقڵاوهی رهنگین وەڕیەو برد.
ئی مهراسیمه، وە ئامادەبوین سكرتێر فیدراسیۆن شاخەوانیى کوردستان، هێمن ئهمین مهنسوور، و وەرپرسەیل باڵاى فیدراسیۆن و دەیان گرووپ شاخەوانیى لە ناوچە جیاجیایەیل هەرێم کوردستان و وە بەشداری گرووپەیل شاخەوانیی لە کوردستان، ژینگەپارێزەیل و ئارەزوومەنەیل ئەو بوارە، هەمیش وە بهشداری وەرپرسەیل باڵای حكومهت له قهزای شهقڵاوه، وەڕیەو چگ.