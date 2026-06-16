‏هاتێ نمە وارن سووکیگ لە ناوچە کویەیل بەرز کوردستان بوارێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە لەناوچە کویەیل سنوور نیمەئەور بوود و‌هاتێ نمە وارن سوکیگ لە ناوچە کویەیل سنوور باکوور خوەرهەڵات بوارێد پلەی گەرمی وە ( 1 – 2 ) بەرزاوبوود.

‏دیاریکرد سوو ئاسمان رووشنەە وەرد بڕیگ لەکەئەور و پلەی گەرمی وە (2-3) پلە بەراوورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود.

‏ بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو چوارشەممە:

‏هەولێر: 37 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 34 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 35 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 37پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 37 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 38 پلەی سیلیزی

‏هەلەبجە : 38 پلەی سیلیزی

‏حاج ئۆمەران : 26 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 42 پلەی سیلیزی.

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