هاتێ نمە وارن سووکیگ لە ناوچە کویەیل بەرز کوردستان بوارێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە لەناوچە کویەیل سنوور نیمەئەور بوود وهاتێ نمە وارن سوکیگ لە ناوچە کویەیل سنوور باکوور خوەرهەڵات بوارێد پلەی گەرمی وە ( 1 – 2 ) بەرزاوبوود.
دیاریکرد سوو ئاسمان رووشنەە وەرد بڕیگ لەکەئەور و پلەی گەرمی وە (2-3) پلە بەراوورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود.
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ ئەرا سوو چوارشەممە:
هەولێر: 37 پلەی سیلیزی
پیرمام: 34 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 35 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 37پلەی سیلیزی
دهۆک: 37 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 38 پلەی سیلیزی
هەلەبجە : 38 پلەی سیلیزی
حاج ئۆمەران : 26 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 42 پلەی سیلیزی.