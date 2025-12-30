‏هاتێ شەو سەرساڵ وەفر لە هەرێم کوردستان بوارێد

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏شاەزای مژار کەشناسی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وەفر و واران وارین کۆتایی نەهاتگە و دوو رووژ ئایندە شەپوول کۆتایی دەسوەپی کەێد.

‏ئاراس جەبار راگەیان، لەماوەی وەرین گشت ناوچەیل کوردستان بڕ هەوەجەکریاگ واران و وەفر واری و هشکەساڵی چەن ساڵ وەرین کۆتایی وەپی هاورد و مژدەی ئاوەش دەێن لە مانگەیل ئایندەی زمسان مەزەنەی وەفر و واران زیاتریگ کرێد و رێژەگەی لە نۆڕماڵ تا بان نۆرماڵە.

‏داریکرد، لەباوەت ئەو شەپوول سەرمایە ئیرنگە لەبان ناوچەگە هەس، ئەرا ئمشەو و وەخت شەوەکی سوو چوارشەممە، وە گونی مینێد وەرد وەردەوامبوین دیاردەی شەختە و یەخبەسان، هەوەجە کەێد ئاگاداربوون و سەردان ناوچە کویەیلە نەکەن، ریەگە یەخبەساگە رخداری سڕبردن و رویداو نەخوازریاگ هەس.

‏ ئاشرایکرد، ئیوارەی سوو چوارشەممە (شەو سەرساڵ) قۆناغ کۆتایی شەپۆلەگە دەسوەپی کەێد دوارە شەپوولیگ مامناوەن تا خەس لە وەفر و واران دەسوەپی کەێد، لە دەریای ناوڕاسەو هەرێم کوردستان گرێدەو وەرد هاتن بارستە وای سەردیگ، کە ئێ جارە کەمتر سەردە بەراورد وە قۆناغەیل وەرین سەرەتا کاریگەریەگە لە سنوور پارێزگای دهۆک دەسوەپی کەێدلە سەوەکی رووژ پەنجشەممە، 1ـی 1ـی 2026، درویژەوبوود ئەرا بان ناوچە کویەیلە سنوور پارێزگای هەولێر، وەتایبەت ناوچە سنوورییەیل و لە شەوەکی رووژ جمعە، 2ـ 1ـی 2026، کاریگەریی شەپۆلەگە زیاترەوبوود و سنوور ئیدارەی راپەڕین و پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە وە رێژەی خاس و مامناوەن گرێدەو و وە کەمیش سنوور پارێزگای کەرکوک و ئیدارەی گەرمیان گرێدەو.