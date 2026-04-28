ژنیگ و کەسەیلیگ بیگانە هاناویان.. کوشیان 24 کراکار لە هەرێم كوردستان لە سەرەتای 2026ەو

عوسمان حەمە سەعید، سەرۆک نووسینگەی کراکارەیل و جفتیارەیل لە پارت شیوعی كوردستان، ئمڕوو سێشەممە، وت: لە ئاماریگ شۆککەر ئەرا قوربانییەیل کار لە هەرێم، دووپات کرد کە 24 کراکار لە ماوەی چوار مانگ یەکەم لەی ساڵە گیان لەدەسدانە.

حەمە سەعید، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە هەولێر، کە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بوی، دیاری کرد کە قوربانییە توومارکریایەیل لە کانوون دۊەمەو تا کۆتایی نیسان گوزەشتە، کراکارەیلیگ ناوخۆیی و بیگانە لەناوی بوی، کە لەناویانیش یەک ژن بویە.

وتیش: کەلیگ لە مقیەتیکردن کۆمەڵایەتی هەس، لە وەختیگ فرەی کراکارە توومارکریایەیل سوودمەنن لە دەسەوەری کۆمەڵایەتی، "خاوەن کرای رووژانە" بیبەشن لە هەر دەسەوەرییگ یا چەودیارییگ یاسایی کە مقیەتی مافەیلیان بکەێد.

لەباوەت پەیمانەیل بیوەیی پیشەیی، حەمە سەعید رەخنە گرد لە داوەزین ئاستەیل ئاسایش لە پرۆژەیل، دووپاتیش کرد کە لە دەروازەی 50٪ رەد نەکردنە، لە وەختیگ یاسای شمارە 71 ئەرا ساڵ 1987 رەسینیان ئەرا 100٪ خوازێد، تایبەت لە پرۆژەیل بیناسازی و ئاوەدانکردن ئەرا مسۆگەرکردن بیوەیی گیانەیل.