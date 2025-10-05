نەینەوا شەش رووژ ئەرا ئێزیدیەیل کەێدە پشوو وەبوونەی "جەژن جەما"

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

پارێزگار نەینەوا عەبدولقادر دەخیل، ئمڕوو یەکشەممە، پەکخسن دەوام فەرمی ئەرا رولەیل ئایین ئێزیدی راگەیان وە ماوەی شەش رووژ وەبوونەی جەژن جەما.

دەخیل لە بەیان رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "بڕیارە دەوام فەرمی ئەرا روولەیل ئایین ئێزی ماوەی شەش رووژ پشوو بوود وەبوونەی جەژن جەما، کە وە یەکیگ لە گرنگترین جەژنە ئاینیەیل پێکهاتەیل ئێزیدی دانرێد".

دەخیل ئاشکرایکرد، "پشووەگە لە سوو دووشەممە دەسوەپی کەێد بروار شەش تەشرین یەکەم تا رووژ شەممە یانزەی ئێ مانگە وەردەوامە" وتیش "بڕیارە جویر رێزیگ تایوەت ئەرا پێکهاتەیل ئاین ئێزیدی و دابونەریت ئاینیان دریاس".

جەژن جەما وە یەکیگ لە گرنگترین جەژنەیل ئاینی ئێزیدی دانرێد ساڵانە لە پەرەستگای لالش کرێد وە مەراسیم و نەریت ئیانی چەن رووژیگ وەردەوام بوود، لەمیانەی سەدان کەس لە هووزەگە لەناو عراق و دەیشت ئامادەبوون.