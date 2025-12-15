‏نەینەوا دەوام فەرمی ئەرا ئێزیدیەیل کەێدە پشوو وەبونەی جەژن رووژگ

‏نەینەوا دەوام فەرمی ئەرا ئێزیدیەیل کەێدە پشوو وەبونەی جەژن رووژگ
2025-12-15T12:56:25+00:00

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏پارێزگار نەینەوا عەبدولقادر دەخیل، ئمڕوو دووشەممە، بڕیاردا وە پەکخسن دەوام فەرمی چوار رووژ ئەرا ئێزیدیەیل وە بوونەی جەژن  رووژگگردن.

‏دەخیل لە بەیاننامەی کوڵیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دەوام فەرمی لە گشت مەکتەو و دامودەزگایەیل حکومی ئەرا گشت برایەیل ئاین‌ئێزیدی پشوو  لە 16ی مانگ تا 19 مانگ.

‏وتیش، "یەیش وە بوونەی جەژن رووژگگردنە  (روژين ئيزي)"، هیوا خوازی "جەژندان پیرۆز بوود و رووژەیلدان خێر و ئاشتی بوود".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon