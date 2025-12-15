نەینەوا دەوام فەرمی ئەرا ئێزیدیەیل کەێدە پشوو وەبونەی جەژن رووژگ
2025-12-15T12:56:25+00:00
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
پارێزگار نەینەوا عەبدولقادر دەخیل، ئمڕوو دووشەممە، بڕیاردا وە پەکخسن دەوام فەرمی چوار رووژ ئەرا ئێزیدیەیل وە بوونەی جەژن رووژگگردن.
دەخیل لە بەیاننامەی کوڵیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "دەوام فەرمی لە گشت مەکتەو و دامودەزگایەیل حکومی ئەرا گشت برایەیل ئاینئێزیدی پشوو لە 16ی مانگ تا 19 مانگ.
وتیش، "یەیش وە بوونەی جەژن رووژگگردنە (روژين ئيزي)"، هیوا خوازی "جەژندان پیرۆز بوود و رووژەیلدان خێر و ئاشتی بوود".