نیمەڕوو... هەرێم کوردستان رێژەی بەرزیگ دەنگدەرەیل لە دەنگدان تایبەت توومارکەێد
سەفەق نیور ـ هەولێر/ دهۆک/ سلێمانی/ کەرکوک
ناوەندەیل دەنگداین لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پیشوازی فراوانیگ وەخوەی دی لە چوارچمگ پرۆسەی دەنگداین تایوەتوە هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل ساڵ 2025.
وەپای تووڕ پەیامنێرەیل ئاژانس شەفەق نیوز، رێژەی بەشداری لە هەولێر زیاترە لە 75%، لە سلێمانی زیاترە لە 78%، لە دهۆک رێژەی بەشداری 75%، و لە کەرکوک نزیکەی 60%.
لەو چوارچمگە، پەیامنێر ئاژانس هەواڵی شەفەق لە سلێمانی بڵاویکرد، تا ساعەت 1:00ی ئمڕوو نیمەڕوو ناوەن "کوردستانی نوێ" ڕێژەی بەشداری 96% توومارکردیە، لە کوو هەزار و 300 دەنگدەر هەزار و 156 دەنگدەر دەنگ دانە، یەیش ئاماژەس ئەرا رێژەی بەشداریی فرەیگ و پابەندبوین وە ڵێز دەنگدەرەیل ناو ئەو پۆلەی کە دەنگدەرەیل تایبەت دەیگرێدەو.
وتیش، پرۆسەگە وە ئاسانی وەڕیوەچوود و وە خاسی رێکخریابوی، وەرد ئامادەبوین ئەمنی قورس لە دەوروبەر ناوەندەیل ئەرا دڵنیابوین لەوەگ وە ئاسانی و وەبی پێشێلکاری وەڕیوەچوود.