‏نیمەڕوو... هەرێم کوردستان رێژەی بەرزیگ دەنگدەرەیل لە دەنگدان تایبەت توومارکەێد

2025-11-09T10:56:11+00:00

‏سەفەق نیور ـ هەولێر/ دهۆک/ سلێمانی/ کەرکوک

‏ناوەندەیل دەنگداین لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پیشوازی فراوانیگ وەخوەی دی لە چوارچمگ پرۆسەی  دەنگداین تایوەتوە هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل ساڵ 2025.

‏وەپای تووڕ پەیامنێرەیل ئاژانس شەفەق نیوز، رێژەی بەشداری لە هەولێر زیاترە لە  75%، لە سلێمانی زیاترە لە  78%، لە دهۆک رێژەی بەشداری  75%، و لە کەرکوک نزیکەی  60%.

‏لەو چوارچمگە، پەیامنێر ئاژانس هەواڵی شەفەق لە سلێمانی بڵاویکرد، تا ساعەت 1:00ی ئمڕوو نیمەڕوو  ناوەن "کوردستانی نوێ" ڕێژەی بەشداری 96% توومارکردیە، لە کوو هەزار و 300 دەنگدەر هەزار و 156 دەنگدەر دەنگ دانە، یەیش  ئاماژەس  ئەرا رێژەی بەشداریی فرەیگ و پابەندبوین وە ڵێز دەنگدەرەیل ناو ئەو پۆلەی کە دەنگدەرەیل تایبەت دەیگرێدەو.

‏وتیش، پرۆسەگە  وە ئاسانی وەڕیوەچوود و وە خاسی رێکخریابوی، وەرد ئامادەبوین ئەمنی قورس لە دەوروبەر ناوەندەیل ئەرا دڵنیابوین  لەوەگ وە ئاسانی و وەبی پێشێلکاری وەڕیوەچوود.

