‏نیمەڕوو... هەرێم کوردستان رێژەی بەرزیگ دەنگدەرەیل لە دەنگدان تایبەت توومارکەێد

‏سەفەق نیور ـ هەولێر/ دهۆک/ سلێمانی/ کەرکوک

‏ناوەندەیل دەنگداین لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پیشوازی فراوانیگ وەخوەی دی لە چوارچمگ پرۆسەی دەنگداین تایوەتوە هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل ساڵ 2025.

‏وەپای تووڕ پەیامنێرەیل ئاژانس شەفەق نیوز، رێژەی بەشداری لە هەولێر زیاترە لە 75%، لە سلێمانی زیاترە لە 78%، لە دهۆک رێژەی بەشداری 75%، و لە کەرکوک نزیکەی 60%.

‏لەو چوارچمگە، پەیامنێر ئاژانس هەواڵی شەفەق لە سلێمانی بڵاویکرد، تا ساعەت 1:00ی ئمڕوو نیمەڕوو ناوەن "کوردستانی نوێ" ڕێژەی بەشداری 96% توومارکردیە، لە کوو هەزار و 300 دەنگدەر هەزار و 156 دەنگدەر دەنگ دانە، یەیش ئاماژەس ئەرا رێژەی بەشداریی فرەیگ و پابەندبوین وە ڵێز دەنگدەرەیل ناو ئەو پۆلەی کە دەنگدەرەیل تایبەت دەیگرێدەو.

‏وتیش، پرۆسەگە وە ئاسانی وەڕیوەچوود و وە خاسی رێکخریابوی، وەرد ئامادەبوین ئەمنی قورس لە دەوروبەر ناوەندەیل ئەرا دڵنیابوین لەوەگ وە ئاسانی و وەبی پێشێلکاری وەڕیوەچوود.

