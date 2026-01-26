"چین یەکەم".. بەرهەمکارەیل هەرێم كوردستان 700 مليۆن دينار ئەرا پشتگیریکردم كورد سوريا دیاری کەن

شەفەق نيوز- هەولێر

محمد شوکری سەرۆکی دەزگای بەرهەمهاوردن لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، گردەوکردن 700 مليۆن دينار جویر یەکەم چین لەو دەسمیەتیەیلە راگەیان کە بەرهەمکارەیل هەرێم کوردستان ئەرا خوەرئاوای کوردستان پیشکەشی کەن، ئەرا ئەو رەوشەیل مرۆیی سەختە کە لە ئەنجام جەنگ وەسەریان تیەێد.

ئەوەیش لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی لە شار هەولێر وە ئامادەبوین پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، دویای وەرگردن ئەو هاوکاریە کە بەرهەمکارەیل و خاوەن کاروبارەیل لە چوار پارێزگای هەرێم کوردستان دەس لەناوی داشتن.

شوکری لە کۆنگرەگە وتیش: تەقەلایەیل ئیرنگە وەلایەن هەرێم کوردستان، چە لە گەل یا حکومەت یا دامەزراوەیل جیاجیا، وەگەردیان بەرهەمکارەیل و خاوەن کاروبارەیل، لە چوارچیوەی هاوکاری مرۆیی زویوەزوی تیەێد ئەرا برایەیلمان لە خوەرئاوایی کوردستان.

دیاری کرد کە بڕ 700 مليۆن دينار جویر یەکەم چین لە بەرهەمکارەیل هەرێم کوردستان گردەو کریاس، کە ئەوەسا کلی کریەێد ئەرا سەنین چشتە گرنگەیل و خوازینەیل مرۆیی گرنگ، تا وە نزیکترین وەخت ئەرا خوەرئاوای کوردستان کلیان بکریەێد.