نەفت هەرێم کوردستان دووارە دەسوە هەناردە کرد

شەفەق نيوز - هەولێر / بەغداد

دویای زیاتر لە دوو ساڵ و نیم لە وسیانی، شەوەکی ئمڕوو شەممە، سەرلەنوو دەسکریا وە هەناردەی نەفت خاو لە کێڵگەیل هەرێم کوردستان لەڕی کێڵگەی فیشخابوور وەرەو بەندەر جیهان تورکی، وەڕیژەی 190 هەزار بەرمیل رووژانە.

ئی گامە دویای چەن گردەوبوینیگ ناوەین شاندەیل وەزارەت سامانەیل سروشتی لە هەرێم کوردستان و وەزارەت نەفت فیدراڵی هات، تا لە کۆتایی رەسینە رێککەفتن سێیانی ناوەین دوو وەزارەتەگە و کۆمپانیایل ناودەوڵەتی، کە هەناردەکردن وەڕی کۆمپانیای (سزمو) وەڕیەو بچوود، کە نەفت کوردستان ئەرا بەندەر جیهان تورکی رەسنێد.

وەزارەت نەفت عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەناردەکردن نەفت لە هەرێم کوردستان وەڕی کڕ عراقی تورکی دەسوەپی کرد، ئەوەیش لە جیوەجیکردن رینمایەیل محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل، وە چەودیاریکردن حەیان عەبدولغەنی سواد جیگر سەرۆک وەزیرەیل ئەرا کاروبار وزە وەزیر نەفت، وە هاوکاری قایمیگ وەرم وەزارەت سامانەیل سروشتی لە هەرێم کوردستان.

وتیش: لە ساعەت شەش شەوەکی وەریتم بەرزیگ دەسەوکارەو بوی، وەبی توومارکردن گیچەڵ هونەری، کە نشان سەرکەفتن تەقەلایل هاوبەش ناوەین حکومەت فیدراڵی و حکومەت هەرێم کوردستان دەێد لە وەجیهاوردن ئی دەسکەفت گرنگە.

وەزارەتەگە وتیش: ئی گەشەکردنە جویر گامیگ دیار دانریەێد وەرەو قایمکردن ئیدارەی سامان نیشتمانی وە هەست هاوبەشی و هەماهەنگی بەرز، کە دەسمیەتی دەێد لە مسۆگەرکردن وەرزەکانی هەناردەیل نەفتی و پاڵپشتیکردن ئابووری نیشتمانی.