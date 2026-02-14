نێچیرڤان بارزانی و ماکرۆن رێککەفن لەبان هەماهەنگی ئەرا ئارامی ناوچەگە و مقیەتیکردن مافەیل کورد

2026-02-14T06:21:43+00:00

شەفەق نيوز- ميونشن

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و ئیمانۆئێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسا، شەو جمعە، رێککەفتن لەبان هەماهەنگی ناودەوڵەتی ئەرا مقیەتیکردن ئارامی لە ناوچەگە، و مقیەتیکردن مافەیل کورد لەناو دەستوور هاتگ سوریا.

    نویسنگەی راگەیانن سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەرۆک نێچیرڤان بارزانی چەوی کەفتە ئیمانۆئێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسا، ئەوەیش لە وەردەوامی دیدار و گردەوبوینەیلی لە پەراویز کۆنفرانس ئاسایش میونشن. 

بەیاننامەگە وتیش: هەردوگ لایەن باس دویاترین گەشەیل سیاسی و ئەمنی لە ناوچەگە و رەوشەیل لە سوریا کردن، و دووپات کردن لە مقیەتیکردن مافەیل کورد لە دەستوور هاتگ سوریا.

 وەگورەی بەیاننامەگە، نێچیروان بارزانی باس رێز هەرێم کوردستان ئەرا برادەری فەرەنسا و پشتگیریی وەردەوامی و وەرگریکردن لە مافەیل دەستووری گەل کوردستان، و هەردوگ لایەن دووپات کردن لە گرنگی هەماهەنگی ناودەوڵەتی ئەرا مقیەتیکردن ئارامی لە ناوچەگە.

      

