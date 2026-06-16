نێچیرڤان بارزانی و کلکریای ترەمپ رێککەفن لەبان گرنگی گیرهاوردن چەک وەدەس دەوڵەت (وینە)

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، و تۆم باراک، کلکریای ئەمریکی تایبەت سەرۆک دۆناڵد ترەمپ ئەرا عراق و سووریا، ئمڕوو سێشەممە، رێککەفتن لەبان گرنگی گیرهاوردن چەک وەدەس دەوڵەت.

یەیش، لە پیشوازیکردن نێچیرڤان بارزانی هات لە باراک لە هەولێر، کە هەردوگ لایەن گردەوبوینیگ ئەنجام دان کە لەناوی باس پەیوەندییەیل ئەمریکی وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان کریا، وەگورەی بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

وەپای بەیاننامەگە، کلکریای ترەمپ، دووپاتکردن لەبان پشتگیری وڵاتەگەی وە تونی ئەرا حکومەت عراقی نوو نووەو کرد، هەرلیوا، هەردوگ لایەن رێککەفتن لەبان گرنگی گیرهاوردن چەک وەدەس دەوڵەت.

لەلای خوەییش، نێچیرڤان بارزانی پشتگیری هەرێم کوردستان ئەرا حکومەت عەلی زەیدی دووپات کرد، و لەبان چارەسەرکردن کێشەیل عراق، و وە تایبەت کێشە هەڵواسیاگەیل ناوەین هەرێم کوردستان و حکومەت فیدراڵی، لەبان بنەمای دەستوور.

هەرلیوا، هەردوگ لایەنەگە رێککەفتن لەبان گرنگی ئاڵشتکردن سروشت پەیوەندییەیل ناوەین ئەمریکا و عراق وەرەو هاوبەشییگ ئابووری هاوسەنگ و دریژماوە، وە شیوەیگ کە خزمەت بەرژەوەنییە باڵایەیل هەردوگ لایەنەگە بکەێد.

دۊایین پەرەسەنینەیل ناوچەگە، و رەوش ناوخۆیی هەرێم کوردستان، و پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغداد تەوەریگ ترەک بۊن لە تەوەرەیل دیدارەگە، کە دەسخوەشی رێککەفتن ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران ئەرا کووتاییهاوردن جەنگ کردن، و ئومیدخواز بۊین کە بەشداری بکەێد لە ودیهاوردن ئاشتی و ئارامی لە ناوچەگە.