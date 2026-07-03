نێچیرڤان بارزانی و قالیباف دووپات لە پاڵپشتیکردن پەیوەندییە "عراقی و ئیرانییەیل" و ئارامی ناوچەگە کەن

شەفەق نیوز - تاران

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، وەگەرد محمد باقر قالیباف سەرۆک ئەنجومەن شوورای ئیسلامی ئیرانی، باس لە ئارامی ناوچەگە کردن لەناو دووپاتکردن لەبان پاڵپشتیکردن پەیوەندییە دووانیەیل لەناوەین عراق و ئیران.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس ئەوە کرد، کە چەوپیکەفتنەگە لە چوارچیوەی بەرنامەی سەردانەگەی بارزانی ئەرا تاران هات، کە لەناوی هۊرەیل لەباوەت پەرەپیداین پەیوەندییەیل عراق و هەرێم کوردستان وەگەرد کۆمار ئیسلامی ئیرانی، و گرنگی فراوانکردن ئاسوویەیل هاریکاری و هەماهەنگی هاوبەش باس کریان.

هەردوگ لایەنەگە، وەپای بەیاننامەگە، دووپات لە پاڵپشتیکردنیان ئەرا پەیوەندییە میژوویی و دووسایەیل لەناوەین هەردوگ لایەنەگە لەبان گشت ئاستەیل کردن.

بەیاننامەگە زیای کرد، کە چەوپیکەفتنەگە باس لە رەوش ناوچەگە و دۊاترین پەرەسەنینەیل کرد، و دووپات لە گرنگی مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی و پشت بەسانن وە گفتوگۆ و چارەسەرە ئاشتیانەیەیل ئەرا گرفت و قەیرانەیل کردن.

وتیش: هەرلیوا، دۊاترین پەرەسەنینەیل گفتوگۆ لەناوەین کۆمار ئیسلامی ئیرانی و ئەمریکا ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ، تەوەر ترەک گردەوبۊنەگە بۊ.

هەردوگ لایەنەگە، ئومید خوەیان نیشان دان ئەرا سەرکەفتن گفتوگۆ و تەقەلا دیپلۆماسییەیل، و وەدەسهاوردن ئاسایش و ئارامی هەمیشەیی لە ناوچەگە.

لە وەختیگ زۊتر لە شەوەکی ئمڕوو، سەرۆک هەرێم کوردستان رەسیە تاران پایتەخت لە وەڵامداین مکیسنامەیگ نامەیگ فەرمی لەلایەن مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆمار ئیرانی.

ئی سەردانە ئەرا بەشداریکردن لە رسوومەیل ماڵئاواییکردن و وەخاکسناین عەلی خامنەیی ریبەر کووچکردگ ئیران تیەێد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل وە گورزەیل ئاسمانی هاوبەش لە کووتایی مانگ شوبات / فێبرایەر گوزەشتە کوشتنەی.