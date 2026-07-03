نێچیرڤان بارزانی و عەراقچی دووپات لە وەردەوامبۊن گفتوگۆ ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی ناوچەگە کەن

شەفەق نیوز - تاران

شەوەکی ئمڕوو جمعە، نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە تاران وەگەرد عەباس عەراقچی وەزیر دەیشت ئیران گردەو بوی.

وەپای بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، هەردوگ لایەنەگە باس لە پەیوەندییەیل ناوەین عراق و هەرێم کوردستان و ئیران کردن، و هۊرەیل لەباوەت پەرەپیداین هاریکاری و هەماهەنگی هاوبەش، و وسانن کارە دوژمنکارییەیل، و دۊاترین پەرەسەنینەیل لە ناوچەگە ئاشکرا کردن.

هەردوگ لایەنەگە دووپات کردن لەبان گرنگی وەردەوامبۊن گفتوگۆ و هەماهەنگی گشتگیر، وە شیوەیگ کە خزمەت مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی و بەرژەوەنی گەلەیل ناوچەگە بکەێد، وەپای بەیاننامەگە.

ولە وەختیگ زۊتر لە شەوەکی ئمڕوو، سەرۆک هەرێم کوردستان رەسیە تاران پایتەخت لە وەڵامداین مکیسنامەیگ نامەیگ فەرمی لەلایەن مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆمار ئیران.

ئی سەردانە ئەرا بەشداریکردن لە رسوومەیل ماڵئاواییکردن و وەخاکناین عەلی خامنەیی ریبەر کووچکردگ ئیران تیەێد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل وە گورزەیل ئاسمانی هاوبەش لە کووتایی مانگ شوبات / فێبرایەر گوزەشتە کوشتنەی.