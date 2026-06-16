نێچیرڤان بارزانی و عەبدی باس لە چارەسەرکردن کێشەیل کورد لە سووریا کەن

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئیوارەی سێشەممە، وەگەرد مەزڵوم عەبدی، فەرماندەی هيزەیل سووریای دیموکرات باس پەرەسەنینەیل لە سووریا و رییەیل چارەسەرکردن کێشەیل کورد لەناوی

كردن.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەردوگ لایەنەگە لە ديدارەگە باس پەرەسەنینەیل سیاسی و ئەمنی لە سووریا و ناوچەگە و رەوش کورد و پێکهاتەیل لەناوی و تەقەلایەیل چارەسەرکردن کێشەیل و لەیەکفامستن لەناوەین لایەنەیل کوردی و هەماهەنگی و هاوکاری لەناوەینیان و دیمەشق کردن.

وتیش کە هەردوگ لایەنەگە دووپات کردنە بان گرنگی وەردەوامبۊین دیالۆگ و مقیەتیکردن ئارامی و ودیهاوردن ئاشتی لە ناوچەگە، و باسکردن لەبارەی رییەیل رویرووبۊین تیرۆر و وەهازکردن هەماهەنگی وەخاتر مقیەتیکردن ئاسایش تەوەریگ ترەک لە دیدارەگە بۊن.