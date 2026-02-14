نێچیرڤان بارزانی و شەیبانی لە میونشن باس پرس سوریا کەن

شەفەق نيوز- ميونشن

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، وەگەرد ئەسعەد شەیبانی وەزیر دەیشت سوریا، لە پەراویز کۆنفرانس ئاسایش میونشن، باس پرس سوریا کردن.

نویسنگەی راگەیانن بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس پەیوەندییەیل سوریا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان، و دویاترین نووەوبویەیل لە سوریا و کاریگەریی لەبان ئاسایش و ئارامی ناوچەگە کردن.

هەردوگ لایەن باس گرنگی چارەکردن قەیرانەیل سوریا و گرنگی مقیەتیکردن مافەیل گشت پیکاتەیل کردن، هەمیش لە دیدارەگە باس رەوشەیل مرۆیی ئاوارەیل و پاڵپشتیکردن گفتوگۆ نیشتمانی ئەرا بانانیگ ئارام لە وڵاتەگە کریا.

لەلای خوەییش، سەرۆک بارزانی باس ئومیدی کرد وە سەرکەفتن و ئاسایش و ئارامی سوریا، دووپاتیش لە گرنگی مسۆگەرکردن و مقیەتیکردن مافەیل کورد لەناو دەستوور هاتگ سوریا کرد.

لەلای خوەییش، وەزیر دەیشت سوریا دەسخوەشی لە رۆڵ سەرکردایەتی هەرێم کوردستان کرد لە رێککەفتن ناوەین دیمەشق و هەسەدە و دەسمیەتی ئاوارەیل و تەقەلایەیل مقیەتیکردن ئارامی لە ناوچەگە.