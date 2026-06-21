نێچیرڤان بارزانی: وە گەشبینیەو نووڕیمنە حکومەت زەیدی.. و پاڵپشتی کووتاییهاوردن وە ململانێی ئەمریکی - ئیرانی وە دیپلۆماسی کەیمن

شەفەق نیوز - سلێمانی

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان ئمڕوو یەکشەممە، گەشبینی خوەی وە حکومەت فیدراڵی کە عەلی زەیدی سەرۆکایەتیی کەێد نیشان دا، و دووپات کرد لەبان چەوەڕیکردن کار هاوبەش ئەرا ودیهاوردن ئاسایش وەردەوام و وەڕیخستن چەرخ ئاوەدانکردن و بیناکردن، و لە وەختیگ پاڵپشتی خوەی ئەرا رێڕەو دیپلۆماسی ئەرا کووتاییهاوردن وە ململانێ لەناوەین واشنتۆن و تاران نووەو کرد، دووپاتیش کە عراق و هەرێم نیەوونە بەشیگ لە هیچ ململانێیگ هەرێمی.

ئەوەیش لە وتاریگ هات کە سەرۆک نێچیرڤان بارزانی پێشکەشی کرد لەناو ئاهەنگ دەرچگن خولیگ نوو لە خوەنەوارەیل کۆلێژ "قەڵاچوالان" سەربازی لە سلێمانی، کە ئاژانس شەفەق نیوز شۊنگیریی کرد.

یەکڕیزی و یەکهەڵوێستی

بارزانی لە وتارەگەی وت، کە پەیام هەمیشەییمان لەناو کوردستان یەکهەڵوێستی و یەکگردگبۊنە لەناوەین گشت لایەنە سیاسی و پێکهاتەیل، چۊنکە هاز هەرێم و مسۆگەرکردن مەننی و دەسکەفتەیلی لەناو یەکگردگبۊنمان و رەدکردن گشت ناکۆکی و ململانێیە سیاسییەیلە، و دەسنشان ئەرا ئەوە کرد کە گشت هێز و لایەنەیل لە کوردستان وەگەرد یەک هازیگ گەورا نیشان دەن و دروس کەن، و مقیەتی لە قەوار5 دەستووری هەرێم کوردستان کەن.

سەرۆک هەرێم نرخدار رۆڵ هاوپەیمان ناودەوڵەتی وە سەرکردایەتی ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکی کرد، و سوپاسگوزاری خوەی نیشان دا ئەرا پاڵپشتی دڵسووزانەیان کە پیشکەشی کردن لە نواگیریکردن تیرۆر و شکستهاوردن وەپی، بیجگە لە پاڵپشتی وەردەوامیان ئەرا پرۆسەی چاکسازی و یەکخستن هیزەیل پیشمەرگە.

چاکسازی پیشمەرگە و پابەندبۊنە دەستوورییەیل

وتیش: هەرچەن گامەیل ئیسە لە پرۆسەی چاکسازی و یەکخستن هیزەیل پیشمەرگە خاسن، باوجی ئومیدمان گەوراترە، و بایەسە ئی گامەیلە زویترەو بکریەن و چارەسەر ئەو تەپ و ریگرییەیلە بکریەێد کە ریگری لە پرۆسەگە کەن وە شیوەیگ کە خزمەت بەرژەوەندی نیشتمانی باڵای عراق و کوردستان بکەێد، و دووپات کرد لەبان رکداری لەبان سەرخستن ئی پرۆژە چاکسازییە وە نووڕین ئەرا ئەو ئەرکە ناسکەیلە کە هانە بان شان پیشمەرگە لە مقیەتیکردن قەوارەی دەستووری هەرێم و ئاسایش و ئارامیی کە بەشیگە جیانیەوود لە عراق فیدراڵی.

لە خود چوارچیوە، بارزانی داوا لە حکومەت فیدراڵی لە بەغداد کرد ئەرا گردنەدەس گشت وەرپرسیارییە دەستوورییەیلی وەرانوەر وە هیزەیل پیشمەرگە، وە تایبەت لە دۆسیەی دابینکردن چەک و تەقەمەنی و شایستەیل، و دیاری کرد کە دەستوور عراقی چەسپەنێد کە پیشمەرگە بەشیگە لە سیستەم ئەمنی و پارێزەر سەقامگیرییە، و سەرکەفتن و چارەنویسمان لە عراق یەکە.

گەشبینی وە حکومەت زەیدی و ئارامکردن هەرێمی

هەمیش وت: وە گەشبینییگ گەورا نووڕیمنە رەفتارکردن وەگەرد حکومەت زەیدی لەبان بنەمای دەستوور، و رێزگردن هەمەلایەنە، و کارکردن دڵسووزانە ئەرا ودیهاوردن ئاوەدانکردن و وەرەونواچگن و گەشەسەنین لە گشت وڵاتەگە.

و لەبان ئاست هەرێمی، سەرۆک هەرێم کوردستان پیشوازی لەو تەقەلایەیلە کرد کە ئامانج لەلیان وسانن ئاڵووزییەیل و چارەسەرکردن ناکۆکییەیل لەناوەین واشنتۆن و تارانە لەڕی کەناڵەیل دیپلۆماسی و دیالۆگ و لەیەکفامستن، و وت: هەرێم کوردستان تەقەلا دەێد ئەرا مقیەتیکردن لە ئارامی و ئاسایش لە ناوچەگە، و کارکردن لەبان ئەوە کە عراق و هەرێم کوردستان نەوونە گۆڕەپانیگ ئەرا ململانێیەیل، بەڵکم ئامانجمان هەمیشە ئەوەس کە بەشیگ بویمن لە چارەسەر ئەرا چەسپانن ئاشتی هەرێمی و ناودەوڵەتی.