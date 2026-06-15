نێچیرڤان بارزانی و سدیق دووپات لە گرنگی هەماهەنگی سیاسی کەن ئەرا مقیەتیکردن ئارامی عراق

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد باڵیۆز بەریتانی لە عراق عیرفان سدیق، باس پەیوەندییەیل ناوەین بەریتانیا و عراق و هەرێم کوردستان، و پەرەسەنینەیل سیاسی لە وڵاتەگە کرد، و دووپات کردنە بان گرنگی وەردەوامبوین هاوکاری و هەماهەنگی لەناوەین هیزەیل سیاسی ئەرا ئارامی و ئاسایش و سەروەری عراق.

وەپای بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، هەردوگ لایەنەگە باس پرۆسەی دروسکردن حکومەت فیدراڵی کردن، وەگەرد رەوشەیل سیاسی لە هەرێم کوردستان و ئەو تەقەلایلە ک ئەرا وەپشتگووشخستن و چارەسەرکردن کێشەیل ناوخۆیی دریەێد، و وە دووپات کردن لە هەوەجەی وەردەوامبوین گفتوگۆ و لەیەکفامستن لەناوەین هەولێر و بەغداد ئەرا چارەسەرکردن پرسە هەڵواسیاگەیل.

هەرلیوا، دیدارەگە باس لە پەرەسەنینەیل هەرێمی و رەوشەیل ناوچەگە کرد، ک هەردوگ لایەنەگە پیشوازی لە راگەیانن رێککەفتن ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران کردن، و ئومیدخواز بۊین ک یە بەشداری بکەێد لە ودیهاوردن ئاشتی و سەقامگیری وەردەوام لە ناوچەگە، و دووپات کردن لەبان گرنگی چارەسەرکردن کێشە و ناکۆکییەیل وە ریەیل ئاشتییانە.

قونسوڵ گشتی بەریتانی لە هەرێم کوردستان لە دیدارەگە ئامادە بۊ.