نێچیرڤان بارزانی و پزیشکیان دووپات لە فراوانکردن کارەیل بازرگانی لەناوەین عراق و ئیران کەن

شەفەق نیوز - تاران

ئمڕوو جمعە، هەریەک لە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و مەسعود پزیشکیان سەرۆک ئیران، دووپات لەبان گرنگی فراوانکردن ئاڵوگۆڕ بازرگانی لەناوەین عراق و ئیران کردن وە شیوەیگ کە بچوودە خزمەت بەرژەوەنی هەردوگ گەل وڵاتەگە.

یەیش لە ماوەی چەوپیکەفتنی وەگەرد سەرۆک ئیرانی لە پەراویز ئەو سەردانە بۊ کە ئەنجامی دەێد ئەرا تاران ئەرا بەشداریکردن لە رسوومەیل ماڵئاواییکردن لە عەلی خامنەیی رسبەر کووچکردگ ئیران.

بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتی هەرێمەگە دەرچگە باس ئەوە کرد، کە هەردوگ لایەنەگە باس لە پەرەپیداین پەیوەندییەیل عراق و هەرێم کوردستان وەگەرد ئیران کردن، و رووشنایی وە تایبەت خستنە بان فراوانکردن کارەیل بازرگانی و بوارەیل ئابووری و هازدارکردن پەیوەندییە میژوویی و رۊشنهۊرییەیل لەناوەین هەردوگ لایەنەگە، وە شیوەیگ کە خزمەت بەرژەوەنییە هاوبەشەیل بکەێد.

هەرلیوا رەوش ناوچەگە و دەرئەنجامەیل رویداوەیل دۊایی تەوەر ترەک گردەوبۊنەگە بۊ، کە لەناوی هەردوگ لایەنەگە دووپات لەبان گرنگی مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی و پشت بەسانن وە گفتوگۆ و رییەیل ئاشتیانە ئەرا چارەسەرکردن گرفت و ئاڵووزییەیل کردن.

هەردوگ لایەنەگە ئومید خوەیان نیشان دان لەوە کە کووتاییهاوردن وە ململانێ و گفتوگۆ لەناوەین تاران و واشنتۆن، ئاشتی و ئارامی هەمیشەیی ئەرا ناوچەگە بارێد، و سەردەمیگ نوو لە پەیوەندییە خاسەیل و هاریکاری هاوبەش لەناوەین دەوڵەتەیل و گەلەیل ناوچەگە دەس وەپی بکەێد، وەپای بەیاننامەگە.