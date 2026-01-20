‏نێچیرڤان بارزانی: وەردەوامی جەنگ هەڕەشە لە ئاسایش سووریا و ناوچەگە کەێد

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، هووشداریدا لە رخداری وەردەوام جەنگ لە سووریا لەبان ئاسایش وڵاتەگە و ئاسایش ناوچەگە وە گشتی، و داوا لە هاوپەیمانی ناودەوڵەتی کرد دەستوەردان بکەێد.

‏بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئیمە لە هەرێم کوردستان وە خوسەی فرەیگ نووڕیمنە وەردەوامی رویوەڕویبوین سەربازیی ناوەین هێزەیل سوپای سووریا و هێزەیل سووریای دیموکرات (هەسەدە)"، هەمیش وتیش: "وەردەوامی جەنگ و رویوەڕویبوین هەڕەشەی جیدییە وەبان ئاسایش و سەقامگیری لە سووریا و ناوچەگە وە گشتی، و رخداری دوارە سەرهەڵدان رێکخریاگ داعش دروس کەێد".

‏دووپاتکرد، "لە سەرەتای سەرهەڵدان کرژیەیل، ئیمە لە پەیوەنی وەردەوامین وەرد لایەنە ناوچەیی و ناودەوڵەتیەیل وە مەبەست وسانن جەنگ و رویوەڕویبوینەیل، و وەرگردن زوان دیالۆگ و لێیەکفامستن ئەرا چارەسەر ئاشتییانەی گیچەڵەیل"، و دووپاتکرد "شەڕ و رویوەرویبوینەیل سەربازی هویچ گیچەڵیگ چارەسەر نیەکەێد، بەڵکم بارودۆخەگە ئاڵۆزتر کەێد".

‏بارزانی داواکەێد "لە هاوپەیمانی کەێد هەڵسن وە ئەرکەیلیان لە پاراستن سەقامگیری و نواگیری گلەوخواردن داعش".

‏ئامادەیی هەرێمیش راگەیان "ئەرا پێشکەشکردن گشت ئاسانکاری و هاوکارییگ وە مەبەست وسانن جەنگ و رەسین وە ئاگربەس و ڕێککەفتن".

‏لە کۆتایی بارزانی دووپاتکرد لە هەوەجەی "مقیەتیکردن مافەیل کورد و گشت پێکهاتەیل سووریا و مسۆگەرکردنی لە دەستوور ئایندەی سووریا".

‏سەرۆکایەتی سووریا، رووژ سێشەممە، رەسینە فامستن هاوبەش لەناوەین دیمەشق و هێزەیل (هەسەدە) راگەیان، سەبارەت وە شمارەی دۆسیەی پەیوەندیدار وە ئاییندەی پارێزگای حەسەکە و میکانیزمەیل یەکخستن کارگێڕی و سەربازی.

‏هێزەیل سووریای دیموکرات "هەسەدە"، رووژ سێشەممە خوەکیشانیان لە کەمپی هۆڵ راگەیانن، و هۆکارەگەی ئەرا هەڵوێست ناودەوڵەتی وەرانوەر وە ڕێکخریاگ "داعش" گلەودان.

‏لەلای خوەییش، دەسەی ئۆپەراسیۆنەیل سوپای سووریا، هێزەیل "هەسەدە" توومەتبار کرد وە وەجیهیشتن پاسەوانیکردن کەمپی هۆڵ و ئازادکردن ئەوانەگ لەناو کەمپەگە دەسوەربوین، و دووپاتکرد کە سوپا وە دەسمیەتی هێزەیل ئاسایش ناوخوەی چوودە ناوچەگە و مسۆگەر ئاسایش کەێد.

