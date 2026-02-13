نێچیرڤان بارزانی وەگەرد عەلیێف باس وازکردن کونسوڵخانەی ئازەری لە هەرێم کوردستان کەێد

شەفەق نيوز- ميونشن

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، وەگەرد ئیلهام عەلیێف سەرۆک کۆمار ئازەربایجان گردەو بوی، ئەوەیش لە چوارچیوەی دیدارەیلی لە کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس پەیوەندییەیل ئازەربایجان وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان کریا، و دەرفەتەیل هاوکاری دووانی لە جویراجویر چینەیل.

هەردوگ لایەن، دووپاتیش کردن لە گرنگی قایمکردن پەیوەندییەیل ئابووری و کەلتووری و فراوانکردن ئاسووەیل هەماهەنگی هاوبەش.

لە دیدارەگە باس باوەت وازکردن کونسوڵخانەی ئازەربایجان لە هەرێم کوردستان کریا، وەگەرد را و نووڕینەیل لەباوەت رەوشەیل سیاسی لە ناوچەگە، و بڕیگ باوەت گرنگ لەلای هەردوگ لایەن.