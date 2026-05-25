نێچیرڤان بارزانی وەگەرد کازمی باس وەردەوامبوین گفتوگۆی سیاسی و پيشهاتەیل ناوچەگە کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، وەگەرد مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرەیل وەرین عراقی، ئمڕوو دووشەممە، باس گرنگی وەردەوامبوین گفتوگۆ لەناوەین لایەنە سیاسییەیل، و دۊایین پيشهاتە وەردەوامەیل لە ناوچەگە کردن.

یەیش لە پيشوازیکردن نێچیرڤان بارزانی هات، لە کازمی لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وەپای بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم كوردستان کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

ماوەی دیدارەگە، هەردوو لایەن باس رەوشەیل عراق کردن، و دووپات لە گرنگی پشتگیریکردن پرۆسەی سیاسی، و مقیەتیکردن ئارامی، و وەردەوامبوین گفتوگۆ لەناوەین لایەنەیل ئەرا بەرژەوەنی گشتی وڵاتەگە کردن.

هەرلیوا، لیکەفتەیل رەوشەیل گشتی لە خوەرهەڵات ناوڕاس تەوەریگ ترەک بوی لەناو دیدارەگە، لە وەختیگ هەردوگ لایەن رێک کەفتن لەبان هەوەجەی مقیەتیکردن ئارامی ناوچەگە.