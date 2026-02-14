نێچیرڤان بارزانی و ئەبولغێت دووپات کەن لە دویرخستن ناوچەگە لە ژاوەژاو

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و ئەحمەد ئەبولغێت ئەمیندار گشتی جامیعەی عەرەبی، لە چالاکیەیل کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش، ئمڕوو شەممە، دووپات کردن لە گرنگی دویرخستن ناوچەگە لە ژاوەژاو.

نویسنگەی بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەرۆک هەرێم کوردستان چەوی کەفتە ئەبولغێت، و لە دیدارەگە باس دویاترین نووەوبویەیل سیاسی و ئەمنی لە عراق و ناوچەگە کریا، و پەیوەندیەیل هەرێم کوردستان وەگەرد دەوڵەتەیل عەرەبی.

هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی مقیەتیکردن ئارامی و دویرخستن ناوچەگە لە ژاوەژاو و ئاڵووزیەیل کردن.

لەلای خوەیەو، ئەبولغێت دەسخوەشی لە رۆڵ سەرۆک نێچیرڤان بارزانی و هەرێم کوردستان کرد لە مقیەتیکردن هاوسەنگی و پاڵپشتیکردن وەیەکەوژیان، و دووپات لە پشتگیریکردن دەوڵەتەیل عەرەبی کرد لە ئاسایش و ئارامی عراق و هەرێم کوردستان.

رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، وە جیوەجیکردن مکیسیگ فەرمی ئەرا بەشداریکردن لە کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش، رەسیە ئەڵمانیا.