نێچیرڤان بارزانی: مەسیحییەیل پێکهاتەیگ رەسەن و گرنگن لە پێکهاتەیل هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، دووپات کرد ک هاووڵاتییە مەسیحییەیل نۊنەرایەتی پێکهاتەیگ رەسەن و ستۊنیگ بنەڕەتی لە پێکهاتەیل هەرێم و عراق کەن، و دووپات لە پابەندبوین هەمیشەیی کوردستان وە چەسپانن بەهایەیل وەیەکەوژیان ئاشتییانە و وەخشین لەناوەین گشت پێکهاتەیل کرد.

یەیش لە سەردانی ئەرا کاتدرائییەی مار یوسف کلدانی لە عەنکاوە هات، ک لەلایەن بەتریرک مار لویس ساکۆ، بەتریرک کەنیسەی کلدانی لە عراق و جەهان، و شمارەیگ لە پیاوەیل ئایینی مەسیحی پیشوازی لەلی کریا.

سەرۆک بارزانی لە دیدارەگە دووپات کرد، ک هاووڵاتییە مەسیحییەیل پێکهاتەیگ رەسەن و گرنگن لە پێکهاتەیل گەل کوردستان و عراق، و رۆڵیگ دیار لە میژوو وڵاتەگە و ئیسە و ئایندەی دیرن، و دووپات کرد ک هەرێم کوردستان هەر جۊر هەمیشە لانکەیگ ئەرا ئاسایش و وەیەکەوژیان ئاشتییانە و وەخشین و قەبووڵکردن ئەوەکان ئەرا گشت پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەیل مینێدەو.

لەلای خوەیەو، بەتریرک سوپاس و پیزانین خوەی ئەرا سەردانەگەی نێچیرڤان بارزانی ئەرا کاتدرائییەگە نشان دا، و دەسخوەشی لە رۆڵ مرۆیی و میژوویی هەرێم کوردستان لە پیشوازیکردن و میوانداری مەسیحییەیل و پێکهاتەیل ترەک لە ماوەی پەلامارەیل ریخریاگ "داعش" کرد، هەرلیوا نرخ بەرزیگ دا وە کەشوهەوای وەیەکەوژیان ئاشتییانە لە هەرێمە.

رەوش مەسیحییەیل لە عراق و ناوچەگە تەوەریگ ترەک لە دیدارەگە بوی ک شمارەیگ لە وەزیرەیل و وەرپرسەیل هەرێم کوردستان ئامادەی بۊین، یەیش وەپای بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان.