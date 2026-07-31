نێچیرڤان بارزانی لە ساڵیاد "ئەنفال بارزانییەیل": قەرەبووکردن قوربانییەیل ئەرکیگ ئەخلاقی و یاساییە لەبان بەغداد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، دووپات داواکاریی خوەی ئەرا حکومەت فیدڕاڵی کرد ئەرا قەرەبووکردن کەسوکار قوربانییەیل ئۆپراسیۆنەیل جینۆساید و ئەنفال کە کورد لە عراق گردەوە و رژیم وەرین لە هەشتایەیل سەدەی گوزەشتە ئەنجامی دا.

یەیش لە بەیاننامەیگ هات کە دەری کرد وە بوونەی چل و سێیەمین ساڵیاد ئۆپراسیۆنەیل ئەنفالکردن هەشت هەزار کوڕ و گەنج و پیاو مەدەنی بارزانی.

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە بەیاننامەگەی وت کە "جینۆساید بارزانییەیل و گشت هەڵمەتەیل ئەنفال زەخەیلیگ نیشتمانی قۊلن، وەلی ئیرادەی گەل هەرێم کوردستان لە مەنیین و وەرگریکردن لە مافەیل رەوای خوەی قایمتر کرد"، و دووپات کرد لەبان "ئەرک ئەخلاقی و یاسایی حکومەت عراقی کە خوەی لە قەرەبووکردن کەسوکار ئەنفالکریاگەیل و گشت قوربانییەیل رژیم وەرین دوینێدەو".

بەیاننامەگە دووپات تونیگ کرد لەبان گرنگی ئاڵشتکردن "تاڵی گوزەشتە و ئازارەیل کارەساتەیل ئەرا پەن و یایگردن ئەرا بانان، و ئەرا پاڵنەریگ ئەرا چەسپانن فەرهەنگ قەبووڵکردن یەکتر و تەبایی، تا رێزگردن هاوبەش و لەیەکفامستن و ئاشتی هەمیشەیی گردەوکردن گشت پێکهاتەیل عراق بوود، و تا گشت لایگ وە یەکەو وە سەربەرزی و کەرامەتەو بژین".

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: "لەي ساڵیادە، سڵاو و پیزانین قۊل خوەمان ئەرا مەردم دڵسووز و وەفادار هەولێر و دەورگردی لە چوارچیوەی سنوور پارێزگاگە، و ئەرا گشت ئەو خاوەن مەردایەتییەیلە کە لەو رووژە سەختەیلە دەسمیەتی و پەناگە بۊن ئەرا خیزانە کارەساتبارەیل بارزانییەیل".

جی باسە کە لە 31 تەمووز/ یۆلیۆ 1983، رژیم وەرین نزیکەی 8 هەزار هاوڵاتی لە ناوچەی بارزان لە هەرێم کوردستان دەسگیر کرد، و ئەرا ناوچە بیاوانییەیل باشوور عراق کلیان کرد کە لەورە سەرنقوم کریان و لە قەورسانەیل وەبڕەو نریانە خاک.

لە 3ی ئایار/ مایۆ 2011، دادگای باڵای تاوانەیل عراقی بڕیاریگ دەرکرد کە ئۆپراسیۆنەیل ئەنفال بارزانییەیل ئەژمار کەێد وە "تاوان دژ وە مرۆڤایەتی و جینۆساید".

دۊای ئەو رۊیداوەیلە هەڵمەتەیل تونوتیژي و ئەنفال گشتگیر لە ساڵ 1988 هاتن کە عەلی حەسەن مەجید سەرکردایەتییان کرد، و چەن ناوچەیگ لە هەرێم کوردستان گردەو، لەناویان پەلامار هەڵەبجە بۊ وە چەک کیمیایی لە 16ی ئازار/ مارس 1988.

دۊای ساڵ 2003 سەرکردەیل رژیم وەرین دەسگیر کریان و شمارەیگ لەلیان سزادریان، و بڕیارەیل لەسێدارەدان لەبانیان دەرچگە یەکەمیان عەلی حەسەن مەجید بۊ.