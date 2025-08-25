نێچیرڤان بارزانی لە ساڵیاد ئەنفال بادینان: داوای مسۆگەرکردن مافەیل خەڵک کوردستان کەیمن

شەفەق نیوز - هەولێر

لە یاد 37 ساڵەی ئەنفال بادینان، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، دووپات کرد لە گرنگی دابینکردن دادپەروەری ئەرا قوربانیەیل ئەو تاوانەیلە کە لەلایەن رژیم وەرین ئەنجامدیان و مسۆگەرکردن مافەیل خەڵک کوردستان، وتیش: دادگای باڵای تاوانەیل ئەنفال وە جینۆساید و تاوان دژ وە مرۆڤایەتی دادەی قەڵەم.

لە بەیاننامەیگ کە وەی کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، بارزانی وت: "وە رێز فرەیگ یاد شەهیدەیل بادینان و کوردستان وە گشتی یاد کەیمن، ئمڕوویش روفات شمارەیگ شەهید ئەو تاوانانەیلە لە بڕە قەورسانیگ لە ناوچەی بڕی کارا وە خاک نریا، دویای تەواوکردنی ریکارەیل یاسایی و پزیشکی، لە مەراسیمیگ فەرمی کە کەسوکار قوربانییەیل ئامادەی بوین".

وتیش: "ئەنفال بادینان یەکیگ ترەک بوی لە زنجیرەیگ تاوان رژیم وەرین وەرانەور خەڵک کوردستان، دوو قۆناغ کۆتایی ئەنفال کە لە ناوەین ٢٥ ئاب تا ٦ ئەیلول ١٩٨٨ رویدا، بریتی بوین لە وەئامانجکردن خەڵک مەدەنی و زەوی و وا و ژینگە و سروشت لە بادینان".

بارزانی دووپاتیش کرد کە حکومەت فیدراڵی دادپەروەری ئەرا لیقومیاگەیل دابین بکەێد و مافەیلیان وە گشت شیوەیگ مسۆگەر بکەێد، وتیش: گوزەشتەی تاریک عراق بیجگە لە ویرانکاری هیچیگ ترەک ئەرا عراق و گەلەگەی نەهاوردیە.

لە درویژەی قسەیلی وتیش: "ئەنفال و گشت ئەو تاوانەیلە وەرانوەر خەڵک کوردستان ئەنجام دریانە، بایەسە جویر وانە و یایگردن بوود ئەرا مسۆگەرکردن مافەیل گشت پێکهاتەیل و چارەسەرکردن کێشەیل و دروسکردن وەیەکەوژیان ئاشتیانە و مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی و پتەوکردن هاوکاری ناوەین گشت لایەنە سیاسییەیل و پێکهاتەیل عراق و کوردستان، ئەرا بیناکردن ئیسەیگ خاستر و بانانیگ خوەشگوزەرانتر وەیەکەو".

رژیم سەدام حسێن لە هەشت ئۆپەراسیۆن یەک لە دویای یەک جینۆساید گەل کورد ئەنجامدا و پەنج هەزار ئاوای وبران کرد و دوو هەزار و 900 مزگەفت و هەزار و 800 مەکتەو کاول کرد و وە شیوەیگ دڕندانە دەیان هەزار کەس بیتاوان مەدەنی کە مناڵ و ژن و پیر و گەنج لەناویان بوی، لە بیاوانویل باشوور وەشیوەیگ وەحشیانە زنیوەچاڵ کرد.

رووژ 3ی ئایار 2011، دادگای باڵای تاوانەیل عراق هەڵمەت ئەنفال وە "تاوان دژ وە مرۆڤایەتی و جینۆساید" دادە قەڵەم، عەلی حەسەن ئەلمەجید، وەزیر وەرگری وەرین رژیم وە توومەت سەرپەرشتیکردن کیمیاوارانکردن شار هەڵەبجە لە پارێزگای سلێمانی سزا دا.

عەلی کیمیاوی ئەو توومەتەیلە رەتکرد کە وەپی کریان، و دووپات کرد کە لایەن ئیرانی لە وەخت جەنگ ئیران و عراق چەک کیمیایی وەکار هاوردگە.

دادگا سزای لەسێدارەدان عەلی حەسەن ئەلمەجید چەسەپان و لە ٢٥ کانوون دویەم ٢٠١٠ سزاگە جیوەجی کریا.