نێچیرڤان بارزانی فەرمانیگ هەرێمی ئەرا بەرزەوکردن پلەی 729 ئەفسەر لە ئاسایش دەرکەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، مەرسوومیگ هەرێمی دەرکرد ئەرا بەرزەوکردن پلەی سەدان ئەفسەر لە هیزەیل ئاسایش ناوخۆیی (ئاسایش) سەر وە وەزارەت ناوخۆ لە حکوومەت هەرێم کەێد.

بەیاننامەیگ سەرۆکایەتی وت، کە مەرسوومە گشتییەگە بەرزەوکردن پلەی 729 ئەفسەر لە ئەفسەرەیل هیزەیل ئاسایش ناوخۆیی کارکەر لە دامەزراوەی (ئاسایش) لەخوەی گرد، ئەوەیش دۊای تەواوکردن گشت ماوە یاسایی و رێکارە کارگێڕییەیل ئەرا بەرزەوکردن پلەگە وە هەماهەنگی وەگەرد ئەنجومەن وەزیرەیل هەرێم کوردستان.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە مەرسوومەگە دەرچگە وەپشت بەسانن وەو دەسەڵاتەیلە کە دریاگە وە سەرۆکایەتی هەرێم وەپای یاسای سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، و دووپات کرد کە بڕیارەگە لە میژوو دەرچگنی لە ئمڕوو چوودە بوار جیوەجیکردن.