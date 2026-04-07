نێچیرڤان بارزانی شەرمەزار کوشتن ژن و شویگ کەێد وە پەلاماریگ ئەرا بان هەولێر و بانگەوازەگەی ئەرا بەغداد نووەو کەێد ئەرا ریگریکردن لە دووارەبوین ئی تاوانەیلە

شەفەق نیوز - هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیرڤان بارزانی، ئمڕوو سێشەممە، وە تونی شەرمەزار ئەو پەلامارە کرد کە ماڵیگ لە ئاوایی "زرگەزەوی" سەروە پارێزگای هەولێر کردە ئامانج و رەسیە کوشیان ژن و شوییگ وەگەرد بەرزەوبوین گرژییە ئەمنییەیل ئەرا ئاستەیل بیوینەیگ لە ناوچەگە.

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە بەیاننامەیگ دووپات کرد، کە ئی پەلامارەیلە وە هیچ شیوەیگ قەبووڵکریاگ نین، وە بانگەوازەگەی ئەرا حکومەت فیدراڵی عراقی نووەو کرد تا ئەرک و وەرپرسیارییەیل خوەی ئەرا ریگریکردن لەی تاوان و پەلامارە تیرۆریستییەیلە جیوەجی بکەێد، و دڵنیابوین لەوە کە ئی دەسدرویژییەیلە ئەرا بان مەدەنییەیل بیتاوان لە هەرێم کوردستان دووارە نەوونەو.

لەلای خوەییش، و لەی باوەتە مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم لە بەیاننامەیگ شەرمەزار پەلامارەگە کرد، و باس وە ئامانجگرن مەدەنییەیل و ماڵ و سامان هاووڵاتییەیل وە "تاوان جەنگ" زانست.

مەسرور بارزانی لە بڵاوکریاییگ لەبان ماڵپەڕ "ئێکس" وت: ئیمە داوای گەل کورد بیتاوان لە گشت جەهان کردیمنە تا سنووریگ ئەرا ئەو چەوساننە دانریەێد کە تویشی تیەن، و پەلامار نەیانی لەژیر دەسپیچگیگ کە هیچ بنەمایگ نەیرن.