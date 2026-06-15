نێچیرڤان بارزانی پیشوازی لە رێککەفتن ئاشتی ناوەین ئەمریکا و ئیران کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، پیشوازی لە راگەیانن رەسین وە رێککەفتن ئاشتی ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران کرد، و ئومید خوازێد گشت لایەنەیل وە نیاز پاکەو ئەرا جیوەجیکردن تەواو رێککەفتنەگە کار بکەن.

بارزانی لە بڵاوکریایییگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" وت: جیوەجیکردن رێککەفتنەگە بەشداری لە قایمکردن سەقامگیری و ئاسایش و گەشەسەنین لە ناوچەگە کەێد.

سەرۆک هەرێم کوردستان، پیزانین خوەی ئەرا گشت لایەنەیل و کەسەیل ک بەشداری کردنە لە ئاسانکاری و پشتگیری رەسین وە ئی رێککەفتنە نشان دا، و دەسخوەشی لەو تەقەلایلە کرد ک ئەرا وەدیهاتنی بۊینە هووکار.

بارزانی دووپات کرد ک سەرکەفتن جیوەجیکردن رێککەفتنەگە گامیگ گرنگە وەرەو چەسپانن ئارامی هەرێمی و فراوانکردن دەرفەتەیل هاوکاری لەناوەین لایەنە پەیوەندیدارەیل.

سەرۆک وەزیرەیل پاکستانی شەهباز شەریف، لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" راگەیان، ک ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران رەسینە "رێککەفتن ئاشتی" ک ئەرا کووتاییهاوردن دەسوەجی و هەمیشەیی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل لەبان گشت بەرەیەل، وەتایبەت لوبنان، دیرێد، و دیاری کرد ک رێوڕەسم واژووکردن فەرمی رووژ جومعە 19ی حوزەیران (یۆنیۆ) لە سویسرا وەڕیەو چوود.

ئی پەرەسەنینە دۊای هەفتەیلیگ لە ئاڵووزی سەربازی فراوان لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران و ئیسرائیل تیەێد، ک گورزەیل وەڵامدان و هەڕەشەیل بەسین گەروو هورمز - یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوەیل وزە لە جەهان - لەناویان بۊیە، وەرجە ئەوە ک واشنتۆن گەمارۆیگ دەریایی لەبان کەشتییەیل پەیوەندیدار وە بەندەرەیل ئیرانی رابگەنێد، لە گامیگ ک رخ لە ئاڵووزی دابینکردن نەفت و گاز وە شیوەی جەهانی بەرزەو کرد.