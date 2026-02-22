نێچیرڤان بارزانی سەرەخوەشی لە پارێزگار باتک ناوەندی عراق وە مردن براگەی کەێد
شەفەق نيوز- هەولێر
نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕو یەکشەممە، پرسەنامەیگ ئەرا عەلی عەلاق پارێزگار بانک ناوەندی وە مردن براگەی پیشکەش کرد.
بارزانی لە پۆستیگ لەبان ئێکس نویسان: سەرەخوەشی لە برای ئازیز عەلی عەلاق، پارێزگار باتک ناوەندی عراق و هووز عەلاق وە مردن مونعم عەلاق برایان کەیمن، و هاوخەم گشتیانیمن لە خەفەتیان وەی مردن زیاندارە.
وتیش: لە خودای گەورە داوا کەیمن بخەێدەی وەر بەزەیی خوەی، و بخەێدەی بەهەشت فراوانی، و سەبووری دەڵیان بەێد.