نێچیرڤان بارزانی سەرەخوەشی لە پارێزگار باتک ناوەندی عراق وە مردن براگەی کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕو یەکشەممە، پرسەنامەیگ ئەرا عەلی عەلاق پارێزگار بانک ناوەندی وە مردن براگەی پیشکەش کرد.

بارزانی لە پۆستیگ لەبان ئێکس نویسان: سەرەخوەشی لە برای ئازیز عەلی عەلاق، پارێزگار باتک ناوەندی عراق و هووز عەلاق وە مردن مونعم عەلاق برایان کەیمن، و هاوخەم گشتیانیمن لە خەفەتیان وەی مردن زیاندارە.

وتیش: لە خودای گەورە داوا کەیمن بخەێدەی وەر بەزەیی خوەی، و بخەێدەی بەهەشت فراوانی، و سەبووری دەڵیان بەێد.